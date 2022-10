‘ORBANE, GUBI SE!’Tisuće Mađara marširale Budimpeštom, ustali za svoja prava na velikom prosvjedu: ‘Potrebna je promjena’

Tisuće Mađara, uključujući nastavnike i studente, marširale su Budimpeštom u nedjelju kako bi prosvjedovali protiv vlade premijera Viktora Orbana, tražeći veće plaće za nastavnike i suzbijanje rastuće inflacije koja oslabljuje prihode, piše Reuters.

Prelazeći most preko Dunava, prosvjednici su nosili transparente s natpisima poput: “Orbane, gubi se!” i “Nema učitelja, nema budućnosti”.

Sve se događalo nekoliko sati nakon što se Orban obvezao sačuvati gospodarsku stabilnost i zadržati ograničenje cijena energije za kućanstva dok Europska unija ulazi u “ekonomsku krizu”.

Ovo je tako najnoviji prosvjed u nizu u Mađarskoj, a prosvjednici poručuju da je Orbanova vlada ostavila učitelje na cjedilu s malim plaćama, dok inflacija, koja je u Mađarskoj prešla 20 posto u rujnu, nastavlja rasti, postaje neizdrživa.

“Ovdje sam… radi svoje djece, potrebna je promjena. Ova nezadrživa inflacija… ne možemo uopće više štedjeti, jednostavno ne možemo krpati kraj s krajem dok cijene rastu”, rekao je poštar Gyongyi Bereczky, koji u prosvjedu sudjeluje prvi put. Profesori i studenti prosvjeduju za veće plaće, za rješavanje problema sve većeg manjka nastavnika i za pravo na štrajk.

#Budapest now. Huge demonstration to celebrate 66. anniversary of 1956 revolution. Thousands also ask for better salaries in #education system and #democracy. It is impressive. pic.twitter.com/OyFk62yb4c

— Tomasz Maska (@TomaszMaskaa) October 23, 2022