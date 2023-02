‘ORBANE, GONI SE U K*RAC!’ Žestoko zaiskrilo između Mađara i Slovaka: ‘Ako Rusi pokore Ukrajinu, ovi kreću na nas!’

Autor: I.G.

Odnosi Bratislave i Budimpešte već su godinama dobri, no ponekad se osjećaju tenzije zbog mađarske manjine u Slovačkoj. No, to se uvelike promijenilo kada je mađarski premijer Viktor Orbán krajem studenoga prošle godine obukao šal s ilustracijom “Velike Mađarske”, koja prisvaja dijelove Slovačke.

Rastislav Káčer, slovački ministar vanjskih poslova izjavio je kako mu se takva “besramnost gadi”.

Prije desetak dana slovački je ministar prozvao mađarsku zbog proruske politike, navodeći kako “nije isključeno da bi Budimpešta postavila teritorijalne zahtjeve za dijelove Slovačke u kojima živi mađarski korpus kad bi Rusija uspjela pokoriti Ukrajinu”.





Nakon što je slovački ambasador pozvan u mađarsko ministarstvo na razgovor, Káčer je rekao da mu ne pada na pamet ispričati se.

Spor je, očekivano, eskalirao. Daily News Hungary u srijedu je napisao: “Slovački ministar vanjskih poslova vulgarno je kritizirao Orbána. Razlog je suradnja mađarskog premijera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Odbora za vanjske poslove mađarskog parlamenta želi da Káčer posjeti psihijatra”.

Slovački ministar na Facebooku je napisao podužu poruku mađarskom premijeru u kojoj podsjeća na njegove stavove o ratu u Ukrajini, da ne treba pomagati Kijevu, neka ih Rusi pobiju. “Kako odvratno. Kako jadno. Kako nekršćanski. Sveti Martin iz Toursa (rođen u današnjoj Mađarskoj) sramotio bi se zbog takvih kršćana.”

Završetak teksta je izuzetno efektan, Káčer piše da “Orbán želi mir. Putinovski mir.” Posljednje dvije riječi na ruskom, poruka “našima” iz karpatskog bazena koji podržavaju Putina: “Иди нахуй!” (Idi u k….!).