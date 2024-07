Orban šokirao Europu novim potezom: Posjet Putinu obavijen velom tajne

Ubrzo nakon putovanja u Ukrajinu, očekuje se da će se mađarski premijer Viktor Orbán u petak sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prema izvješćima nekoliko medija. Sastanak bi se održao petog dana Mađarske na čelu rotirajućeg predsjedanja Vijećem EU-a.

Orbán bi se trebao sastati s Putinom u Moskvi, kako je prvo izvijestio mađarski istraživački medij VSquare, a kasnije i Financial Times i Radio Slobodna Europa. Ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također će pratiti Orbána u Kremlj, izvijestio je Radio Slobodna Europa pozivajući se na vladin izvor.

Na pitanje Politica hoće li se Orbán sastati s Putinom, glasnogovornik mađarskog predsjedništva odbio je komentirati. Ranije tog dana, Zoltán Kovács, Orbánov međunarodni glasnogovornik, zagonetno je rekao novinarima da je Orbán “izvan mreže”. “Nećemo vam unaprijed reći što namjerava”, rekao je u Budimpešti na pitanje je li u planu putovanje u Moskvu.

Nakon početnih izvješća u četvrtak o mogućem sastanku Orbána i Putina u Moskvi, predsjednik Europskog vijeća, Charles Michel, napisao je na mreži X: “Rotirajuće predsjedništvo EU-a nema mandat za suradnju s Rusijom u ime EU-a. Europsko vijeće je jasno. Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. Nikakve rasprave o Ukrajini ne mogu se održati bez Ukrajine.”

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.

The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024