ORBAN OTVORIO DUŠU ZA GLAS KONCILA! ‘Neki za 20 godina neće prepoznati svoje države: U tijeku je bitka za srce Europe!’

Autor: N.K

Mađarski premijer Viktor Orban dao je intervju za Glas Koncila gdje je govorio o euharistijskom kongresu u Budimpešti, pomoći Mađarske Hrvatskoj nakon potresa te kršćanskoj baštini srednjoeuropskih naroda.

Orban je u intervjuu mnogo govorio o vjeri, a kako kažu i sami autori, nije to bio tipičan razgovor jednog državnika sa stranima novinarima, već razgovor među kršćanima.

Kada je riječ o euharistijskom kongresu, Orban je komentirao vijesti da se Papa ne želi sastati s njime, međutim, kako kaže, to nije točno te da će papa biti primljen sa svim počastima kao državnik, a s druge strane, kao poglavara Katoličke Crkve, “prihvatit će ga s kršćanskom poniznošću”, rekao je Orban odmah priznavši kako se stajališta mađarske vlade i Svetoga oca o migracijama značajno razlikuju te da se od tuda konstruira priča da se Papa i on ne slažu.

Preporod Mađarske

Na pitanje je li u Mađarskoj došlo do preporoda nakon 30 godina diktature, Orban odgovara da još nije došlo do preporoda i obraćenja “jer je Mađarska u kvantitativnom smislu najvećim dijelom sekularna država, koja traži put prema Bogu”, rekao je Orban.

Orban je kalvinist

Rekao je kako je on po vjeroispovijesti kalvinist, a supruga katolkinja.

“Doživljavam i razumijem ljepotu euharistije jer imam katolkinju za ženu. U našoj kulturi, u brakovima u kojima su supružnici različitih konfesija, djeca prate roditelje, i to prema spolu. Dakle, imam četiri kćeri katolikinje – što znači da živim s pet katoličkih žena pod istim krovom – a imam i jednoga sina kalvinista. Tako se kod nas pod istim krovom događa suživot katolika i kalvinista, u istoj zajednici ljubavi”, rekao je Orban.

Svijet neprijateljski nastrojen prema kršćanima

Smatra kako je svijet neprijateljski nastrojen prema kršćanima i da se u ovim trenucima vodi bitka za srce Europe.

“Izreka kaže da se u rovovima rijetko vode teološke rasprave – jer svi smo napadani. Zato je potrebna molitva za potpuno jedinstvo kršćana, uključujući i pravoslavce, jer bez suradnje ne možemo zadržati kršćanstvo u Europi”, smatra Orban.









Migrante ne treba ohrabrivat na ostanak

Kada je riječ o migracijama, Orban kaže kako shvaća da su neki ljudi prisiljeni otići jer im je život u ugrozi, ali da čak ni takve ljude koji bi možda i imali opravdan razlog pobjeći iz svoje zemlje, ne smijemo poticati na ostanak izvan njegove domovine.

Na spomen žice na Mađarskoj granici Orban kaže kako su uglavnom mladi muškarci bili u stanju gaziti i preko Mađara da bi prošli granicu i da je to kršenje suvereniteta države. “

“Za 20 godina neće prepoznati svoju zemlju”

“Nitko ne može ući na područje tvoje zemlje ako mu to nisi dopustio, a ako to učini, mora ga se istisnuti, zato se koristimo ogradom. Moramo još pridodati kako smo potpuno uvjereni da se migracija ne događa spontano, nego organizirano. To na zapadu smatraju teorijom zavjere, no sve je to ipak organizirano s političkim i poslovnim motivima, a posljedice toga bit će dovođenje velikih muslimanskih masa na europski kontinent. Smatram da svi koji se ne budu branili za 20 godina ne će prepoznati svoju zemlju. Promjena će se dogoditi uz vanjski utjecaj, koji im je jednostavno nametnut. Mislim da bi Nikola Zrinski znao što se treba učiniti u takvoj situaciji”, rekao je Orban.

Kaže da plaća visoku političku cijenu

Rekao je da plaća visoku cijenu jer pliva “protiv dominantne političke europske struje”.









“Plaćamo visoku cijenu. Mađarska plaća visoku cijenu nepotpisivanja Istanbulske konvencije, zatim odbijanja potpore bilo kakve politike hladnoga rata; plaćamo visoku cijenu što sa zapadnjacima svakodnevno ne udaramo nogom ruskoga predsjednika, nego mu dajemo poštovanje koje mu pripada kao predsjedniku; plaćamo visoku cijenu što štitimo kršćanski model obitelji; to što LGBT ludilo ovdje nema prostora; zatim plaćamo visoku cijenu zbog našega stajališta o migracijama i plaćamo visoku cijenu zbog toga što ne prihvaćamo bruxellesku birokraciju, nego ponajprije kao protutežu želimo graditi srednjoeuropsku suradnju. Dakle, doista plaćamo visoku cijenu”, rekao je.