ORBAN OPET PO SVOM I ove je godine prisvojio dio Hrvatske, u Rijeku idu Mađari

Autor: Dnevno

Sto godina nakon potpisivanja Trianonskog sporazuma, Mađarima je rana svježa. No, neobično je i kako premijer Viktor Orban tu ranu svake godine kopa sve dublje.

I ove je naime objavio, štoviše, dao je izraditi u kamenu i istaknuo je na granici Mađarske i Slovačke spomen ploču na kojoj je opet “uzeo” dio Hrvatske.

Ove je godine na samoj granici otvorio spomenik povodom stogodišnjice potpisivanja Trianonskog sporazuma, a tom je prilikom održao i govor. Istaknuo je spomen-ploču velike Mađarske, one prije “komadanja”, kako on voli reći, ali istaknuo je i onu na kojoj piše “Fiume – tengerre magyar”, što znači, “Rijeka – na more Mađar(i)”. Sve je podijelio i na svom Facebook profilu.

Orbanu ovo nije prvi put da na obljetnicu Trianona prisvaja teritorije drugih država. Isto je učinio i s Hrvatskom i Slovenijom ranije pa izazvao negativne reakcije iz obaju zemalja.

Na tromeđi mađarske, srpske i rumunjske granice, 4. lipnja 1920. godine nedugo nakon kraja Prvog svjetskog rata, u palači Trianon u Versaillesu potpisan je sporazum kojim je više od tri milijuna etničkih Mađara, trećina od sveukupnog broja, postalo dijelom susjednih država.