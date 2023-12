Orban oduševljen Erdoganovim poklonom: ‘Najbolji posao koji sam ikada sklopio’

Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je Recepu Tayyipu Erdoganu darovao konja, tijekom putovanja turskog čelnika u Budimpeštu.

Erdogan je Orbana darovao električnim vozilom turske proizvodnje, a Orban je turskom predsjedniku poklonio noniusa, konja mađarske pasmine, iako je turski čelnik 2003. pao s konja.

“Najbolji posao koji sam ikada sklopio, za jednu konjsku snagu dobio sam 435”, napisao je zadovoljni Orban.

The best deal I’ve ever made! For one horse power, I got 435. Welcome to #Hungary President @RTErdogan ! 🇭🇺🇹🇷 pic.twitter.com/RVmEgHROGn

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2023