Orban najavio novo iznenađenje nakon susreta s Putinom: ‘Ostat će tajna do jednog trenutka’

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da tijekom idućeg tjedna planira dodatne sastanke koji će na jednak način biti iznenađujući kao njegov nedavni susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Orban je taj posjet opisao kao nastavak ‘mirovne misije’, nakon što je ranije posjetio Kijev. “Održat ću neke sastanke tijekom tjedna koji će biti jednako iznenađenje”, rekao je za švicarske medije. Dodao je i da sastanci neće biti objavljeni u javnosti do njegova dolaska, baš kao što je bio slučaj s odlaskom u Rusiju.

Orban je otkrio da je tijekom sastanka s ruskim liderom iznio mogućnost uspostavljanja kratkoročnog prekida vatre prije početka pregovora, no dodao je da mu je Putin rekao da nije baš optimističan po tom pitanju.

Podsjetimo, Orban je u petak iznenada stigao u Moskvu te tako potvrdio ono o čemu se šuškalo nekoliko dana ranije. 2. srpnja obišao je Kijev gdje se pak susreo s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Orban se nakon slijetanja na rusko tlo kratko oglasio na društvenoj mreži X. “Mirovna misija se nastavlja. Druga postaja: Moskva”, poručio je Orban i time razbjesnio svoje europske kolege.

