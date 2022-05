‘ORBAN MI JE REKAO KADA ĆE SVE BITI GOTOVO’ Papa Franjo otkrio nepoznate detalje. Brutalna pljuska Njemačkoj: ‘Kao smrknuta jetrena kobasica! To je rat, a ne dječji vrtić’

Sjedinjene Države su objavile kako Rusija planira provesti aneksiju Donjecka i Luganska sredinom svibnja. Čim je u nedjelju završila evakuacija civila, ruske snage su bombardirale čeličanu Azovstal. Europska unija bi do kraja ovog tjedna trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte, iako je Mađarska već najavila kako je protiv te zabrane. EU razmišlja da zbog toga iz te odluke izuzme Mađarsku i Slovačku, koje su tradicionalno jako ovisne o ruskim energentima. Ruski ministar Sergej Lavrov rekao je kako kraj operacije ne ovisi o Danu pobjede 9.5.

11:40 Ukrajinski veleposlanik u Berlinu opleo po njemačkom kancelaru

Ukrajinski veleposlanik u Berlinu bez dlake na jeziku je kritizirao njemačkog kancelara Olafa Scholza jer još nije posjetio Kijev u znak podrške, za razliku od brojnih drugih europskih čelnika. Scholz je u ponedjeljak navečer naznačio da neće posjetiti ukrajinski glavni grad dok tamo ne ode njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeiner. Ukrajina je prošlog mjeseca odbila ponudu Steinmeierovog posjeta.

“Ponašati se kao smrknuta jetrena kobasica ne zvuči baš državnički”, rekao je ukrajinski veleposlanik Andriy Melnyk njemačkoj novinskoj agenciji. “Riječ je o najbrutalnijem ratu istrebljenja od nacističkog napada na Ukrajinu – to nije dječji vrtić.” Melnyk je podigao buru u Njemačkoj, više puta kritizirajući kancelarove socijaldemokrate lijevog centra zbog godina bliskih veza s Rusijom. Scholz je zanijekao da je s oklijevanjem odgovorio na rusku invaziju: “Uvijek sam donosio brze odluke, u tandemu sa svima ostalima… ali moja je stavka da djelujemo na razborit način.”

11:05 Rusija: Izrael podržava neonacistički režim u Kijevu

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova nije se ispričalo zbog skandalozne izjave ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova o “Hitleru koji je imao židovske krvi”, nego je nastavilo s diplomatskim napadom na Izrael. “Obratili smo pažnji na ahistorijske izjave izraelskog ministra vanjskih poslova Yaira Lapida, koji uvelike objašnjavanju činjenicu da trenutna izraelska vlada nastavlja podržavati neonacistički režim u Kijevu”, stoji u tvitu ruskog Ministarstva vanjskih poslova.



10:30 Johnson: Mogli smo biti brži u pomoći izbjeglicama iz Ukrajine

Britanski premijer priznao je da je Velika Britanija mogla djelovati brže kako bi pomogla Ukrajincima, ali napominje da ih je trenutno 27.000 u Britaniji Boris Johnson jutros je za ITV-ov Good Morning Britain govorio o situaciji u Ukrajini. U razgovoru je premijer priznao da je Velika Britanija mogla brže pomoći Ukrajincima koji bježe od rata s Rusijom. “Pa, učinili smo mnogo da pomognemo ukrajinskim ženama i djeci na tom području, ali sada vidimo da veliki broj dolazi u Ujedinjeno Kraljevstvo”, rekao je.

10:15 Eksplozija u ruskoj tvornici oružja

U eksploziji u ruskoj tvornici oružja poginule su dvije osobe.

Massive explosion moments ago at the Perm gunpowder plant in Russia, which produces components for Grad and Smerch missiles as well as air defense systems.

At least two people killed in the explosion according to early reports.









Another case of sabotage? pic.twitter.com/rt3tKKN6Y8

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022