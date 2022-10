ORBAN IZNOSI POTRESNE OPTUŽBE O RATU DEVEDESTIH! Vučić i Mađar bezobrazno lažu? Nešto spremaju: ‘Pokazuje koliko nas tupavima smatra’

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, ispričao je u takozvanom “istorijskom” obraćanju naciji na konferenciji za novinare, u dramatičnom tonu o “pritiscima” Zapada za priznanje i prijem Kosova u međunarodne organizacije te da mu je premijer Mađarske Viktor Orban dozvolio da javnosti predoči da je bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton tražio kopnenu invaziju na Srbiju 1999. godine.

Ovom temom pozabavio se srpski dnevni list Danas čiji su sugovornici izrazili sumnju u to da je navedena izjava istinita.

“Slušala sam tu izjavu i teško mi je povjerovati u bilo što. Čuli smo i da je Orban zvonio na vrata Margaret Tacher gdje ga je ona izgrdila. Zaista ne znam zbog čega su autokrati ujedno i infantilni likovi koji imaju želju da narodu pričaju pričice, uvjereni da se sve proguta i povjeruje. Moguće je da ne bi bili autokrati da nisu takvi. Ipak, najgore od svega je to što takav pristup građanima pokazuje do koje mjere nas “vođa“ podcjenjuje i koliko nas smatra tupavima”, rekla je za Danas Biljana Stojković, profesorica Sveučilišta u Beogradu i predsjednička kandidatkinja ispred koalicije Moramo na izborima u travnju.





Prema riječima Gorana Miletića, programskog direktora Civil Rights Defendersa, teško je govoriti o izjavama političara u vezi događaja od prije više od dva desetljeća , a koje se odjednom pojavljuju u kompliciranom političkom trenutku.

“Osobno sam bio skeptičan u vezi istinitosti ove izjave budući da je iz dostupnih, a kredibilnih informacija iz tog perioda prilično jasno da kopnena operacija nije bila opcija. Ono što Srbiju treba mnogo više zanimati je gdje su 1998, i 1999. bile srpske snage policije, vojske kao i paramilitarne snage i kakva kršenja humanitarnog prava su se tada događala, budući da je narativ o Albancima kao teroristima koji mrze Srbe bio sveprisutan. Umjesto toga šta je Clinton rekao Orbanu, treba nas zanimati tko je naredio asanaciju, prevoženje ubijenih s Kosova u hladnjačama i njihovo kasnije zakopavanje na samo 10 kilometara od centra Beograda u Batajnici. To je naša prava briga”, smatra sugovornik Danas.

I za Bojana Kostzreša, generalnog tajnika Lige socijaldemokrata Vojvodine, teško je komentirati ovakav tip informacija jer ne postoji način da se utvrdi njihova autentičnost i kontekst i okolnosti pod kojima je dana ako se i dogodila.

“Ali ono što je sigurno je da je režim Slobodana Miloševića bio zločinački režim koji je sijao smrt i zlo ne samo u granicama republike Srbije nego i u regiji. Svatko tko pokušava opravdati Miloševićeve postupke, od njega napravi žrtvu ili poistovjetiti zločinca s građanima Srbije, želi povratak devedesetih i doživjet će istu sudbinu kao i on. Ako je i postojala ideja za kopnenom intervencijom sretan sam što one nisu realizirane jer bi to dovelo do razaranja Vojvodine”, zaključuje Kostreš.

Čotrić: Planovi za kopnenu invaziju jesu postojali

Aleksandar Čotrić, potpredsjednik Srpskog pokreta obnove, međutim, kaže za Danas da su planovi za kopneni napad na Srbiju 1999. zaista postojali i sigurno je njima bila obuhvaćena i Mađarska, zato što je na tom pravcu ravnica koja se mnogo teže brani nego planinsko područje.









“Na sreću, do takvog sukoba nije došlo. Ako je Orban na bilo koji način doprinio da se to ne dogodi, hvala mu. Za današnju poziciju naše zemlje najbolje bi bilo da ima dobre odnose s NATO-om, jer je ovaj savez na svim našim granicama, a i na Kosovu i Metohiji”, zaključio je Čotrić.