Orban ipak stigao kod Putina: Ovo su njegove prve riječi nakon slijetanja u Moskvu

Mađarski premijer Viktor Orban doputovao je danas u Moskvu u okviru “mirovne misije”, izjavio je njegov glasnogovornik Bertalan Havasi. Očekuje se da će se tijekom boravka u Moskvi Orban sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dodao je glasnogovornik.

Russia Today javlja da će s Putinom razgovarati o ratu s Ukrajinom. Orban se nakon slijetanja na rusko tlo kratko oglasio na društvenoj mreži X. “Mirovna misija se nastavlja. Druga postaja: Moskva”, poručio je.

Do Orbanove posjete Rusiji dolazi nakon što je 2. srpnja boravio u iznenadnoj posjeti Kijevu, gdje se sastao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Mađarski servis Radija Slobodna Europa javio je jučer, pozivajući se na izvor iz mađarske vlade, da će Orban danas otputovati u Moskvu. Nakon početnih izvješća u četvrtak o mogućem sastanku Orbana i Putina u Moskvi, predsjednik Europskog vijeća, Charles Michel, napisao je na mreži X:

“Rotirajuće predsjedništvo EU-a nema mandat za suradnju s Rusijom u ime EU-a. Europsko vijeće je jasno. Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. Nikakve rasprave o Ukrajini ne mogu se održati bez Ukrajine.”

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.

The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.









