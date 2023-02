OPSTAT ĆE DO USKRSA, A KAKO DALJE? HDZ-ovci koji ga ne podnose AP-a spremaju mu zamjenu: ‘Takve situacije rijetko kada izađu bez žrtava’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Poruke koje posljednjih dana dospijevaju u medijski prostor najneugodnija su situacija s kojom se premijer Andrej Plenković suočio u svoja dva premijerska mandata, tvrde to dobro upućeni HDZ-ovci te kažu da se u tom kontekstu već počeo spominjati premijerov odlazak i tragati za njegovim nasljednikom. Plenković će najvjerojatnije opstati do Uskrsa, navodi jedan od dobro upućenih HDZ-ovaca i premijerovih kritičara, te kaže kako se očekuje da će se afere te poruke nastaviti probijati u medije. Ne samo da se u vladajućoj stranci progovara o premijerovu mogućem odlasku nego se tvrdi da bi ga kao mandatar do izbora mogao zamijeniti ministar policije Davor Božinović, a nakon toga HDZ bi trebao na unutarstranačke izbore na svim razinama. Prema toj teoriji, Plenković je u probleme upao nakon što je bivša ministrica Gabrijela Žalac propjevala u Uredu europskog tužitelja i krenula u spašavanje vlastite pozicije, nakon čega se zbog tih prepiski na Plenkovića navodno krenulo iz dalmatinske organizacije stranke.

Stoje po strani

Iako razloga za nezadovoljstvo imaju i Slavonci, Ivan Anušić prema navodima ovog HDZ-ovca zasad ne namjerava sudjelovati u unutarstranačkim previranjima, već on i bivša ministrica Nataša Tramišak s kojom je u svakodnevnom kontaktu i nakon što je otišla iz Vlade stoje po strani i čekaju svoju priliku. Oni koji Anušića poznaju navode da njega nacionalna politika ne zanima, njemu je u fokusu samo Slavonija, stoga je nedavno došao na ideju da na idućim lokalnim izborima stane uz Tramišak kao uz svoju kandidatkinju za gradonačelnicu Osijeka jer je zahladio odnose s gradonačelnikom Ivanom Radićem koji bi mogao biti doveden u nezavidan položaj kada i ako se Plenković doista nađe u neugodnoj situaciji. Slavonci, dakle, čekaju rasplet, ali se u dijelu HDZ-a tvrdi da Žalac aferu Softver nije mogla proizvesti bez potpore iz vladajućeg vrha, baš kao što su u tom dijelu stranke sigurni da predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar prometa Oleg Butković ne mogu preuzeti vodeću poziciju u stranci i Vladi, štoviše, tvrdi se kako se Jandrokoviću eliminacija priprema baš tako što ga se nagovara da se kandidira za predsjednika države.

Najljući teoretičari HDZ-ovih zavjera kažu pak kako su predstavnici američke administracije izdali zapovijed da Plenković “mora pasti”, no pitanje je koliko su sve te teorije točne, premda se govori kako se na njega krenulo iz Dalmacije, ali i s krajnjeg juga zemlje, i da je HDZ-ovaca koji su ovom situacijom nezadovoljni sve više. Što god da se govorilo, sve to valja uzeti s rezervom. Nije ovo prva afera u kontekstu koje se spominje Plenković, otpisati ga nakon svega viđenoga mogu samo naivci, Plenković i sam pokazuje da se spreman grčevito boriti i za svoju poziciju i za svoje ljude. Borba će doista i biti grčevita jer se u prepiskama koje pune medijske stupce spominju Marko Milić, Zvonimir Frka Petešić i nekolicina njegovih savjetnika s kojima je, zajedno s Krunoslavom Katičićem koji je također jedan od protagonista prepiski, premijer formirao vladu iz sjene.





Nove poruke

Oni koji premijeru Plenkoviću još čuvaju leđa uvjereni su kako zasad neće biti udara na Plenkovića iz same stranke jer HDZ nikomu ne bi oprostio takvo što dok je stranka na vlasti. Jasno je, međutim, da se oporba budi i u stranci i izvan stranke pa se parlamentarni oporbenjaci uz ostalo pripremaju i na to da traže njegov opoziv. No Plenković u tom pogledu ne bi trebao biti zabrinut jer njegova Vlada, bez obzira na razmjere ove afere, zasad djeluje stabilno, istodobno, koalicijski partneri tvrde da su njihovi odnosi s Vladom čvrsti kao armirani beton, što pak znači da je Plenković, bez obzira na krizu kroz koju prolazi, i dalje u poziciji moći.

Premijer je taj koji drži vladajuću polugu u svojim rukama i na taj način nastojat će zaobići ovaj slučaj, što neće biti lako jer je riječ o istrazi koja dopire iz Ureda europskog javnog tužitelja, ali i zato što je riječ o porukama koje su ‘očešale’ i ministra gospodarstva Davora Filipovića. Europski tužitelji ni prema komu neće imati milosti, to je posve jasno, baš kao što je jasno da Plenkoviću nove probleme stvaraju prepiske između Krunoslava Jakupčića i njegova donedavnog savjetnika Josipa Jelića, iz kojih je jasno da premijera suradnici oslovljavaju s “hefe”. Poruke daju naslutiti da je Jelić bio alfa i omega u Plenkovićevoj Vladi, premda nije jasno kako je to postigao, on se kao savjetnik bavio djelovanjem ministarstava, javnom nabavom i kreiranjem izbornih lista. Sve ovo što se događa premijeru je nanijelo političku i reputacijsku štetu, vidljivo je to i na stranačkom rejtingu koji je ponovno u padu i koji bi i mogao biti argument njegovih protivnika u eventualnoj operaciji njegova rušenja. Ne treba zaboraviti da je Plenković u nezavidnom položaju i zbog toga što se doznalo da je Mladen Šimunac, čiji je softver Žalac namještala, premijeru Plenkoviću održao prezentaciju svojeg informatičkog rješenja, ali u Plenkovićevu timu tvrde da to nije važno jer je tada Žalac već sve odradila da mu se posao namjesti.

Previše je zaglibio

Pokušaj da se ova tema proglasi beznačajnom Plenkoviću je osigurao kritike iz medija, čak i onih koji su mu inače skloni, pa to možda i jesu signali za početak njegove osobne ogromne krize. Možda je Plenković ranije krize eliminirao, no ovo je situacija u kojoj se objašnjenja primarno očekuju od njega i situacija u kojoj se u kontekstu afere bez puno susprezanja prvi put spominje osobno on. No Plenković izgleda i tu ima nešto više sreće nego što bi se to na prvu reklo, teško da će njegova neugodnost biti od koristi oporbi, malo je vjerojatno da će zbog ovog slučaja SDP-ova popularnost rasti s rekordno niskih 11 posto, s kojih gleda u leđa HDZ-u koji uživa potporu od oko 30 posto.

Ipak, nezadovoljstvo građana ne treba zanemariti, i ono se također manifestira u anketama prema kojima je korupcija na vrhu ljestvice problema, no znajući za to da korupcija uz ostalo proizlazi iz vladajuće garniture, građani po svemu sudeći ne pronalaze političku opciju koja bi ih kvalitetnije, sposobnije, pa u konačnici i ispravnije vodila od Plenkovićeva HDZ-a. To vrlo jasno sugeriraju ankete koje je premijer i u ovoj krizi odlučio iskoristiti kao svoj adut. Oporbi nedvojbeno manjka ljudi koji se mogu pohvaliti pravim liderskim kvalitetama, svi su oni uglavnom svedeni na političare bez osobnosti koji sjede ondje da bi kimali glavom svojim šefovima, a onda je tu još i uloga Zorana Milanovića koji je svojim istupima usred afere AP, svjesno ili ne, izašao u susret premijeru Plenkoviću koji se bez obzira na još relativno stabilnu poziciju počeo gubiti i pretvarati u neprepoznatljivog političara čije medijske konferencije ni po čemu ne nalikuju na briselskog Plenkovića s početka mandata. Ovaj Plenković kojega sada gledamo tipičan je primjerak klasičnog hrvatskog političara koji se bori za svoj položaj određujući teme o kojima će se raspravljati i upirući prstom u neimenovane neprijatelje.

Burni sastanci

Problemi su za premijera očito unutarstranački odnosi, takozvana desnica unutar HDZ-a ponovno ga nagriza i udara ispod pojasa, i to baš sada kada je ranjen i baš nakon svih kriza kroz koje ih je proveo, ti stranački problemi, pa i teorije o Božinoviću kao premijerovu nasljedniku, doista jesu pokazatelj krize i podjela unutar vladajućih redova. Takve situacije rijetko kada izađu bez žrtava, a hoće li konačna žrtva biti Plenković, vidjet ćemo, no vidljivo je da svoje verzije priče u procesima koji ih očekuju Josipa Rimac i Gabrijela Žalac tek trebaju otkriti, s tim da ne treba zaboraviti ni na istrage protiv Josipa Aladrovića i Darka Horvata koje bi također mogle poljuljati Vladu, baš kao što treba imati na umu najave Rumunjske Kovesi o nastavku uhićenja u našoj zemlji, a uza sve to i novinarske prosvjede u kojima se zahtijeva ostavka ministra Beroša. Raspršen na sve strane u obrani svojih suradnika, premijer Plenković sada mora braniti i samoga sebe, i to ne samo pred građanima nego i pred svojim stranačkim kolegama na hitnim sastancima Predsjedništva HDZ-a koji su u posljednje vrijeme navodno burniji nego ikada.