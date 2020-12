OPREZ ZBOG MAGLE I VJETRA! Planirate li put za vikend, obratite pozornost na ove stvari!

Autor: Ana Korenić

U subotu će u Hrvatskoj vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo oborine.

Većinom će padati kiša, zato nemojte zaboraviti ponijeti kišobran gdje god da se zaputite.

Češće će se kiša javiti u Dalmaciji, a u unutrašnjosti će biti rosulje te u gorskim područjima i slabog snijega.

Idete li na put, obavezno automobil opremite svom potrebnom zimskom opremom kako ne biste bili prisiljeni na neželjena zaustavljanja i stanke na putu do destinacije.

Oprezno zbog magle i vjetra!

Ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Vjetar uglavnom slab, na većem dijelu Jadrana umjerena bura i istočni vjetar, a u južnoj Dalmaciji jugo.

Prema kraju dana bura će jačati. Idete li u šetnju, dobro se obucite kako se ne biste prehladili. Nitko ne želi dočekati blagdane okružen maramicama i toplomjerima.

Najniža temperatura zraka kretat će se od 0 do 4, na Jadranu od 5 do 9, a najviša dnevna od 3 do 7 te između 9 i 14 °C na Jadranu, javlja dhmz.

Nedjelja će biti mjestimice sunčana, a dnevna temperatura će se kretati od 0 do 5°C na kontinentu te između 10 i 16 °C na obali.

Iskoristite ove predblagdanske dane za boravak na otvorenom i kretanje – mnoge studije pokazuju kako je upravo fizička aktivnost ključna za održavanje tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Toplo se obucite, spakirajte slasni zalogaj, termosicu tople kave ili čaja i provedite pokoji sat u prirodi.