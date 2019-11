OPREZ U PROMETU! U tunelu nesreća, kolnici skliski i vlažni

Prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu ŠKURINJE I u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni uz ograničenje brzine od 40 km/h. Molimo korisnike za strpljenje.

Za sve skupine vozila otvoreni su:

autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče;

Krčki most;

Paški most;

most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog vjetra:

samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar (DC3).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni. U Lici i Slavoniji ponegdje ima magle. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila, kako piše HAK.

Autocesta A3 Bregana-Lipovac:

zbog izgradnje rotora u Svetoj Nedelji zatvoren je čvor Sveta Nedelja. Promet je preusmjeren na čvor Bobovica, a iz smjera Zagreba na izlazni krak čvora Jankomir za Rakitje/Kerestinec;

na zagrebačkoj obilaznici – između čvorova Kraljevečki Novaki/Ivanja Reka i Kosnica u oba smjera za vrijeme pojačanog prometa mogući su zastoji, zbog radova na mostu Sava.





Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Državna cesta DC1:

od 25.11.2019.god do 06.12.2019.god. zbog radova od 08:00 do 16:00 sati na najviše 10 minuta zatvarat će se državna cesta DC1 na dionicama Nikšić-Taborište te Broćanac-Oštarski Stanovi.

Državna cesta DC36:

od 25. studenog u 7:00 sati do 2. prosinca u 12:00 sati za sav promet zbog radova bit će zatvorena dionica državne ceste DC36 između Siska i Popovače na mostu Galdovo. Obilazak: DC37, Aleja Vlade Janjića Cape-Strossmayerova ulica u Sisku; Aleja narodnih heroja-Ulica Ante Kovačića-Ulica Otokara Keršovanija-most Crnac-Topolovac i DC232 Topolovac-Novo selo Palanječko.

Zbog vode na kolniku zatvorena je županijska cesta ŽC3156 Žažina-Mala Gorica.

Zbog radova redovnog održavanja tunela Pećine na državnoj cesti D404 i tunela Burlica na A7 za sav promet bit će zatvorene dionice ceste u vremenskom razdoblju od 22:00 do 05:00 sati u sljedećim

terminima:

1. DC 404 tunel Pećine – 26.11.2019. od 22:00 sati do 27.11.2019. do 5:00 sati;

2. A7 tunel Brulica jug – 27.11.2019. od 22:00 sati do 27.11.2019. do 5:00 sati;

3. A7 tunel Brulica sjever – 28.11.2019. od 22:00 sati do 29.11.2019. do 5:00 sati, javlja HAK.