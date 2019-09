OPREZ! Stiže naglo zahlađenje! Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje ovog tjedna

Autor: Dnevno

Danas će diljem Hrvatske biti sunčano, ali uz više oblaka nego proteklih dana. Još više će ih biti u utorak i srijedu, pri čemu će u većini krajeva biti kratkotrajne kiše, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, a moguće je i nevrijeme, prenosi HRT.

Osim po kratkotrajnoj kiši, koja mjestimice može i izostati, promjena vremena bit će još vidljivija i dugotrajnija po padu temperature, izraženijem u kontinentalnom području, osobito u sjevernijim krajevima, gdje će poslijepodne u srijedu biti uglavnom za 5 do 10 °C hladnije nego u ponedjeljak i utorak. Naravno, i po umjerenim, i jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, a na Jadranu još jačom burom, posebice podno Velebita na udare i olujnom.

U drugom dijelu tjedna vjetar će slabjeti, a uz pretežno sunčano vrijeme i poslijepodnevna temperatura zraka ponovno će porasti. No, jutra će biti svježa, osobito u kopnenom području, gdje se povećava vjerojatnost za mjestimičan slab mraz pri tlu.

“U utorak u unutrašnjosti postupno naoblačenje sa sjevera, do kraja dana s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. U srijedu promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom te osjetno hladnije, a zapuhat će i umjeren sjeveroistočni vjetar. Od četvrtka djelomice sunčano i uglavnom suho, uz postupan porast temperature zraka. U utorak na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano i vrlo toplo, a na sjevernom dijelu do kraja dana može biti i kiše. U srijedu promjenljivo i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, kojih u četvrtak može biti uglavnom u Dalmaciji. U petak i subotu pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u srijedu će na sjevernom dijelu zapuhati bura, koja će prema kraju dana jačati i u četvrtak se proširiti duž cijele obale, a potkraj petka će oslabjeti”, istaknuo je Dragoslav Dragojević iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

“Sunčano i uglavnom vruće bit će i u Dalmaciji, osobito u njezinoj unutrašnjosti. Na sjevernom dijelu i na otocima samo ponegdje mala do umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo valovito. Jutarnja temperatura od 11 do 15 °C, uz obalu između 18 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom oko 30 °C. Podjednako i na jugu Hrvatske – većinom sunčano, uz nešto nižu dnevnu temperaturu zraka nego u nedjelju, te uz većinom slab sjeverozapadni vjetar”, tvrdi Dragojević.