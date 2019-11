OPREZ! OČEKUJE NAS OLUJNO NEVRIJEME DHMZ izdao posebno upozorenje za naredne dane!

Nakon kratkortrajnog zatišja, ponovno stižu velike promjene vremena koje se očekuju još danas.

Vrijeme danas

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, ponegdje tek nakon jutarnje magle. Uz umjeren jugoistočni vjetar temperatura zraka ujutro bit će od 3 do 6°C, a poslijepodne 15 do 17°C.

U središnjoj Hrvatskoj očekuju se malo hladnije i oblačnije vrijeme, a kasno navečer te u noći na subotu počet će kiša. Ponegdje već poslijepodne, no većinom navečer u gorju i na sjevernom Jadranu bit će izraženijih pljuskova s grmljavinom. Znatno veće nevolje prouzročit će jako i olujno jugo, a more će biti jače valovito – pa je objavljeno upozorenje najvišeg stupnja.

U Dalmaciji su još u petak izdana upozorenja zbog jako juga. Kiša će padati povremeno, ali ne u velikim količinama. Uz djelomice sunčano vrijeme temperatura će iznositi od 14 do 20 °C, a u unutrašnjosti oko 8 °C. Relativno toplo bit će i na jugu Hrvatske, ali i promjenjivo, uz povremenu kišu i m,oguću grmljavinu. Navečer slijedi olujno jugo, uz koje more može biti jače valovito.





Prognoza za vikend

U većini krajeva bit će oblačnije nego u petak te kišovitije, a ponegdje očekujemo obilne pljuskove. Stoga će do utorka ujutro u mnogim mjestima Gorskoga kotara, Like i unutrašnjosti Dalmacije, pasti više od 100 litara kiše po četvornome metru. Zamjetne su količine moguće i u središnjoj Hrvatskoj, a najmanje – do nedjelje navečer u istočnim krajevima.

Uzduž Jadrana padat će kiša. Nevolje će ponovno prouzročiti često olujno jugo, do nedjelje većinom jako, a mjestimice i južni, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U ponedjeljak je moguće smirivanje, ali samo kratkotrajno, zbog vjerojatno ponovno kišovitijeg i vjetrovitijeg utorka.

DHMZ izdao upozorenje

DHMZ je izdao posebno upozorenje za naredne dane. U skladu s prognozama i upozorenjima, ostvarile su se iznimno nepovoljne vremenske prilike na Sredozemlju. Zbog djelovanja snažne ciklone pale su znatne količine oborine, osobito na Jadranu te u predjelima uz Jadran: unutrašnjosti Dalmacije, Gorskome kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre, objavio je Državni hidrometeorološki zavod.

Posebno je velike probleme uzrokovalo olujno i orkansko jugo, zbog čega je prekidan pomorski promet. Poplavile su mnoge rive i prometnice, a vjetar je prouzročio veliku materijalnu štetu.O snazi juga najbolje govori i podatak da je Hrvatski hidrografski institut 12. 11. 2019. u 16 sati izmjerio rekordni val na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju Dubrovnika, pokraj otočića Sv. Andrija. Maksimalna visina vala iznosila je Hmax = 10,87 m.

Za područje cijele obale izdan je crveni meteoalarm koji se posebno odnosi na pomorce.