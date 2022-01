OPORBA ŽESTOKO O POPISU STANOVNIŠTVA: ‘Rezultat ravan kataklizmi! Jedan od najcrnjih dana u povijesti Hrvatske’

Autor: Daniel Radman

Oporbene stranke žestoko su se okomile na vladajuće (ne samo aktualne, već i one koji su vladali u proteklih deset godina) zbog velikog gubitka broja stanovnika.

“Kad se vratimo na popis iz 1948. koji je gotovo identičan kao ovaj sadašnji popis, a on glasi 3.756 milijuna, možemo vidjeti koje županije su imale pad, a koje rast. To da Zagreb nije imao pad to su tzv. unutarnje migracije, a pad imaju županije i gradovi koji su rubni i tu se vidi da ne postoji nikakva politika“, kazao je zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić.

“Sve te stvari koje se nama događaju od tih svih afera, ‘JANAF’, ‘Krš-Pađene’, ‘HNB’, rezultiraju propašću Hrvatske. Hrvatska propada i nestaje, a mi samo gledamo tko je najmanje kriv! Kad netko vlada državom ovih deset godina, a znamo koje dvije stranke su vladale Hrvatskom, trebale bi isto tako podnijeti račun“, zaključio je Radić.

Pavliček: Rezultat ravan kataklizmi

Oko rezultata popisa oglasio se i šef Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

“Po podatcima Državnog zavoda za statistiku Republika Hrvatska je u u zadnjih 10 godina izgubila čak 396.360 stanovnika. Rezultat ravan kataklizmi. Ove brojke su izravan rezultat vladavine HDZ -ovih i SDP-ovih vlada i njihovih partnera, koje nikad do sada pa ni dan danas nemaju istinsku strategiju demografske obnove. Čak štoviše, upravo prilikom izglasavanja zadnjeg državnog proračuna, svi amandmani Hrvatskih suverenista koji su se ticali demografske obnove su redom odbijeni. Čestitamo! Bez sveobuhvatne, planske demografske strategije i osnivanja Miinistarstva demografije i iseljeništva, srljati ćemo i dalje ka nestanku”, napisao je na Facebooku.

Most: Jedan od najcrnjih dana u hrvatskoj povijesti

Priopćenjem su reagirali iz Mosta.

“Objava katastrofalnih rezultata popisa stanovništva učinila je ovaj dan jednim od najcrnjih dana u hrvatskoj povijesti. Zemlja s takvim demografskim stanjem može zaboraviti na bilo kakvu priču o gospodarskom rastu i razvoju, a svaka ozbiljna politika kao prioritet treba imati demografsku politiku kao i stvaranje preduvjeta za povratak ljudi u Hrvatsku. Prije 4 godine tadašnji državni tajnik za demografiju dramatično na konferenciji za medije dao ostavku optuživši Vladu da su sve demografske mjere koje poduzimaju samo folklor. Nakon takvog dramatičnog istupa ali i upornog upozoravanja svih naših demografa Vlada nije poduzela ništa. I danas imamo ovakav poražavajući broj, o 3 888 529 stanovnika, koji je nažalost potvrdio najpesimističnija predviđanja”