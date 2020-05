Oporba podržala Mostov zakon o registru troškova: ‘Napokon ćemo saznati žele li vladajući da se javno objave troškovi političara’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnici Mosta Nikola Grmoja i Marko Sladoljev na današnjoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru istaknuli su kako je cijela oporba podržala Mostov Zakon o registru troškova političara, prikupljen je 31 potpis, pa će ga vladajući napokon morati u četvrtak staviti na raspravu.

Most je, podsjetimo, odavno ovaj zakonski prijedlog stavio u proceduru, a sada je dobar trenutak da se stavi i na raspravu.

“Prošli tjedan sam uspio skupiti potpise cijele oporbe i time natjerati vladajuće na raspravu o ovom važnom zakonu. Ovakav registar imaju Irska i Kanada, vrlo je jednostavan i ne iziskuje dodatna financijska sredstva. Radi se o aplikaciji gdje bi svi dužnosnici odnosno, ustanove ili institucije u kojima rade, sami morali unositi troškove, svrhu troška i račun”, rekao je Grmoja.

Grmoja je naglasio kako je ovaj Mostov prijedlog sličan zahtjevu da država javno objavi kojim je poslodavcima zbog koronakrize dala potpore, što je i učinjeno i tako građani imaju uvid u te podatke.

“Most sada traži isto to, ali na drugoj strani – da se javno objave svi troškovi svih političara i svih dužnosnika. Svi su svjesni da se bliže izbori i da je teško biti protiv ovakvog prijedloga. Nadam se da ćemo u četvrtak to raspraviti u saboru, a idući tjedan ćemo vjerojatno i glasovati, pa ćemo tada vidjeti jesu li vladajući za to da se na jednom mjestu objave svi troškovi političara”, rekao je Grmoja.

Marko Sladoljev istaknuo je kako će, posebno u narednom periodu, biti važna svaka kuna: “U gradu Zagrebu aktualna je i situacija u kojoj su zbog potresa financije grada u vrlo lošem stanju i to zbog neracionalnog trošenja gradske administracije i samog gradonačelnika Zagreba, te ovim zakonom želimo podići transparentnost ne samo u gradu Zagrebu nego u cijeloj Hrvatskoj. Želimo da niti jednom političaru u ovom trenutku, u kojem nam slijedi velika ekonomska kriza, u kojoj će biti redovi pred pučkim kuhinjama, ne padne na pamet trošiti na janjetinu i skupe restorane. Želimo da svi političari odgovaraju za novac koji im putem prireza i poreza uplaćuju građani, te da se na taj način smanji neracionalno trošenje novaca.”