OPORBA NEZADOVOLJNA, PET OD 475 AMANDMANA SU ‘KIKIRIKI’! Grmoja: ‘Vidi se kakva je nervoza u HDZ-u zbog referenduma! Mene više ima na Facebook stranicama HDZ-a nego Franje Tuđmana’

Autor: L.B.

Od ukupno 475 amandmana, Vladino prihvaćanje pet oporbenih amandmana na proračun za 2022. vrijednih 11 milijuna kuna iz oporbe smatraju ‘kikirikijem‘ i najavljuju da proračun neće podržati, a zatražit će i porez na nekretnine.

“Amandman od četiri milijuna kuna koji je Vlada prihvatila zaista nam je bio važan jer je riječ o povećanju iznosa na stavci za stambeno zbrinjavanje žena žrtava nasilja s predviđenih 625 tisuća”, rekla je Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka.

Dodala je kako moraju biti fer i reći da to nije samo njihov amandman jer su, osim njihovog Kluba, isti amandman s nešto nižim iznosima dali i Klub Centra i GLAS-a, SDP-ova Sabina Glasovac i još neki zastupnici, što znači da je u progresivnom dijelu oporbe to bilo prepoznato kao bitan iskorak u podršci ženama žrtvama nasilja. Rekla je i kako je najveći broj njihovih amandmana ‘skidao’ novac s nabavke borbenih aviona.

‘Pet od 475 amandmana u ekonomiji je čisti kikiriki’

Amandmane su također davali u području zdravstva, socijalnih prava građana i za povećanje iznosa na području zelene tranzicije, a, kako je dodala, “od ove Vlade je zaista jadno” što su prihvatili samo devet amadmana od predloženih više od 300 te poručila da neće podržati proračun.

Vlada je prihvatila i amandman SDP-ove Boške Ban Vlahek, kojim će se za šest milijuna kuna povećati proračunska sredstva na aktivnosti Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Njezin stranački kolega Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je da kod Andreja Plenkovića ne postoji minimalni konsenzus za razvoj hrvatskog društva, od energetskog siromaštva do funkcionalnog spajanja općina i gradova, što je najavljeno u projektu Nacionalnog plana oporavka.

“Pet od 475 amandmana vrijednih 11 milijuna kuna u ekonomiji je, da se netko ne uvrijedi, čisti ‘kikiriki'”, ustvrdio je.

‘Velika razlika između onog što se prihvati i onog što se realizira’

Govoreći o PDV-u istaknuo je da je to izrazito nepravedan i regresivni porez i potrebna je, istaknuo je, fiskalna reforma na način da se počne oporezivati imovina, da se smanji oporezivanje i rada i potrošnje.









“U narednoj godini inzistirat ćemo da se počne oporezivati imovina jer je izrazito nepravedno da osoba koja ima treću, četvrtu ili petu nekretninu, kao i banke i korporacije, ne plaćaju ništa, a prosječnim građanima oporezuju rad i još plaćaju jednu od najviših stopa PDV-a u EU”, najavio je Hajdaš Dončić.

IDS-ov Marin Lerotić rekao je da im je Vlada prihvatila jedan amandman, isto kao i lani, ali i dodao kako je velika razlika onog što se prihvati i onog što se realizira.

“I prošle godine, prihvatili su nam amandman sanacije zgrade policijske postaje u Poreču, a nikada nije bio realiziran. Ne očekujemo ni da će se ovaj, za sanaciju Eufrazijeve bazilike u Poreču, realizirati i mislimo da je to igrokaz. Sredstva za amandman ‘uzeli’ smo s pozicije Ministarstva obrane jer je naša politika uvijek bila demilitarizacija i smatramo da je to dobar smjer u kojem bi država trebala ići”, poručio je Lerotić.

“Jednim amandmanom, dodao je, ne mogu nas kupiti, mi smo uvijek oporba HDZ-u”, ustvrdio je.









Grmoja: ‘Vidi se kakva je nervoza u HDZ-u zbog referenduma’

Most je jedna od opozicijskih stranaka kojoj nije prihvaćen nijedan amandman, a Nikola Grmoja je rekao da se “vidi kakva je nervoza u HDZ-u zbog referenduma”.

“U Klubu se šalimo da mene više ima na facebook stranicama HDZ-a nego Franje Tuđmana, a Plenković je zalutao u HDZ pa me ne čudi da ga ima manje nego mene”, dodao je.

“Očekivali smo da će nam odbiti sve amandmane jer se nikada nisu vodili time jesu li ti amandmani korisni za građane nego osobnom netrpeljivošću”, ocijenio je.

Marija Selak Raspudić je tražila za dijabetičare 500 tisuća kuna, za zbrinjavanje medicinskog otpada, a kako u Hrvatskoj ima oko 500 tisuća dijabetičara to bi bila kuna po dijabetičaru.

“Za plan borbe protiv korupcije su dali 18 tisuća kuna, a mi smo ih išli ‘pogurati’ s deset milijuna kuna, iako ni to ne bi dovoljno pomoglo, ali i to su odbili. To što nijedan naš amandman nije prihvaćen ne govori o kvaliteti naših amandmana nego o odnosu HDZ-a prema Mostu”, smatra Grmoja.

Upitan kako tumači to što su ipak prošli amandmani pet oporbenih stranaka, rekao je da “i analitičari pomalo prepoznaju tko je jedina prva i snažna opozicija koja se ne boji HDZ-u reći što ih ide”.