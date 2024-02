Oporba najavljuje veliki prosvjed: ‘Plenkoviću, ovo se dogodilo Karamarku, i tebi će’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

SDP, Možemo!, Centar, IDS, HSS i Radnička fronta, Fokus, Socijaldemokrati, Reformisti, GLAS i Stranka s imenom i prezimenom održali su konferenciju za novinare na kojoj su njihovi predstavnici najavili prosvjed “Dosta je! Idemo na izbore!”, koji će se održati u subotu, 17. veljače u 11 sati na Markovu trgu.

“Dosta je, idemo na izbore, prosvjed će biti sutra u 11 sati, cilj i uvod je današnje predavanje potpisa kojim tražimo uvrštavanje točke o raspuštanju Sabora, svima je jasno, osim Plenkoviću, da je situacija s Turudićem bila kap koja je prelila čašu. Građani možda mogu dugo trpjeti, no kada dođu do kritične točke, nekoliko puta u povijesti su znali reći da ta vlada mora otići. To se dogodilo Karamarku. dogodit će se Plenkoviću”, rekla je Sandra Benčić.

Zatim riječ ima Dalija Orešković.

“Pravo na državu pripada svima nama, a ne samo jednoj političkoj partiji i kriminalnom podzemlju. Glavni državni odvjetnik je po svojoj funkciji najvažnija osoba za zaštitu pravnog poretka, a sad HDZ daje tu moć u ruke čovjeka koji je povezan s krim miljeom. Takva država je kriminalna i za to nismo ginuli. Ovaj prosvjed pripada svima, ovo je uvod u parlamentarne izbore”, rekla je, dok je Anka Mrak Taritaš naglasila da je dosta ograda poput ovih na Markovu trgu.

Beljak: Lavina će pomesti tu bandu s političke karte

“Okupili smo se kao različite političke organizacije, ali okupili smo se oko zajedničkog nazivnika – smjena HDZ-a. Malo je ljudi u Hrvatskoj koji nisu osjetili nepravdu ovakvim izborom glavnog državnog odvjetnika. Kriminalci, masoni postaju državni odvjetnici. Nema logičnije zadaće na ljevicu da odgovori na niz štrajkova diljem Hrvatske. Politika nije stvaranje klijentelističke mreže kakvu je stvorio HDZ. To je krilo korupcijske Hrvatske, kriminalna organizacija”, rekla je Katarina Plenković.

Krešo Beljak rekao je da su svi do prije koji tjedan znali da su HDZ mafijaši i kriminalna organizacija.

“Znali su to i oni birači koji su govorili da nemaju za koga drugoga. No od prije izbora Turudića mislim da i taj dio birača shvaća da ovako dalje više ne ide i ako HDZ dobije još jedno povjerenje, Hrvatska će utonuti u još jedan mrak iz kojeg se ne može izvući. Siguran sam da će krenuti lavina koja će pomesti tu kriminalnu bandu s političke karte”.









Grbin: Ovo će sutra postati mjesto borbe

“Jučer smo opet gledali Turudića kako laže, HDZ-u je i dalje nebitno jer je on njihov dečko, osoba za koju su sigurni da će ostvariti sve što je HDZ-u potrebno, u ladicama držati predmete HDZ-ove korupcije. Sutra će Markov trg postati mjesto otpora i borbe za slobodu, ovi izbori pred nama nisu izboru u demokraciji, nego za demokraciju. Borimo se za bolju Hrvatsku i da našoj zemlji vratimo budućnost, pozivam sve građane da s nama kažu idemo na izbore”, rekao je Peđa Grbin.

Zatim se opet osvrnuo na Turudića.

“Frajer dolazi s Mamićem, ovaj ga dovede na RTL i on osam puta kaže ne. Laže kad zine, za HDZ-ovog državnog odvjetnika to je kvalifikacija, a onako hrabro lice kad kaže ne može zadržati svatko. Reduciran u odgovoru”, rekao je Grbin uz smijeh.









Benčić o detaljima prosvjeda

“Bit će nekoliko osoba iz javnog života, rješavamo zadnje detalje oko samog scenarija i dolaska, da se dolazi s više strana da se ne bi napravio čep, pozivam ljude da slušaju volontere. Očekujemo dosta ljudi, svi koji žele vidjeti tko su javne osobe, najbolje da dođu. Desna oporba nije dio organizacije ali očekujem da će oni i simpatizeri doći. Dolazi 20 autobusa iz svih dijelova Hrvatske”, rekla je.

“Plenković je neki dan govorio da postoji udar na Vladu, evo udario se sam, udara ga Nina Obuljen”, dodala je Benčić.