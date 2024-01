Oporba ima dvije mogućnosti, jedna bi Plenkovića mogla skupo stajati: ‘Moraju toga biti svjesni’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U ponedjeljak je u Hrvatskom saboru održan još jedan aktualni sat, popularni ‘aktualac‘ u kojem je oporba imala priliku postavljati pitana premijeru i ministrima, a kako to obično biva i kritizirati aktualnu politiku Vlade. Bilo je burno, padale su teške riječi i premijer Andrej Plenković bez zadrške se verbalno sukobljavao s kritičarima. S druge strane, veliki dio postavljenih ‘pitanja’ bilo je iz redova parlamentarne većine pa su tako vladajući odgovarali onima koji ih podržavaju u Saboru i u političkoj areni.

Bilo kako bilo, ušli smo u vruću super izbornu godinu u kojoj nas očekuju trostruki izbori, oni za Sabor, EU parlament i predsjedničku fotelju. Zbog toga su i događanja u Saboru pod posebnim povećalom. S političkim analitičarima razgovarali smo o trenutnom omjeru snaga te kakve su šanse oporbe da iskoristi Sabor za udar na vladajući HDZ.

Politički analitičar i komentator Zoran Pucarić smatra kako bi sam ‘aktualac’ trebalo ukinuti. “Aktualni sat treba ukinuti, totalna budalaština. Problem je da oporba nije u stanju postaviti pitanje i jahati dok ne dobije odgovor. I što članovi pozicije imaju razloga biti na satu i pitati premijera”, pita se Pucarić. Smatra kako oporba ima slab teren, ali nije ni HDZ-ova mašinerija što je nekad bila.

Izgrađeni i situirani bježe od politike

Smatra da oporba nema pravu politiku. “Dokle god ne budemo imali ljude koji su u političku ušli izgrađeni i financijski zbrinuti, teško da može biti nekih promjena. Problem je jednostavan – oporba nema nikakvu politiku, ideju, nema ništa. Oni koriste aktualni sat da bi postavljali pitanja i dobili medijski izbor. Grbin je pitao premijera ‘kad ste išli u trgovinu zadnji puta?!’ Ako premijer zemlje koja je u konstantnoj krizi 30 godina ima vremena ići gledati šta ima u trgovinama, on nije premijer. To je tako jeftini populizam u tom pitanju, da je to nešto nevjerojatno. To te može pitati netko na cesti, ali netko tko želi biti premijer”, smatra Pucarić.

Izvor iz HSS-a otkrio nam je kako se njihov šef Krešo Beljak odlučio malo sakriti iz javnosti kako bi manje štetio stranci svojim oštrim istupima pa iskočiti pred same izbore. Pitali smo analitičare smatraju li to dobrom taktikom i je li to put za oporbu koja ima sužen manevarski prostor putem Sabora. “Nije to loša ideja da se povuče, bilo bi dobro i da se Grbin makne i ne lupeta, ali je problem da on nema što za reći. Kad se on pojavio u nekom TV sučeljavanju i raspravljao o nečemu? Kad se pojavio u ‘Oporbenom zarezu’?

Ista stvar je i sa Možemo. Guraju Benčićku. Kad se Tomašević pojavio negdje gdje nisu strogo kontrolirani uvjeti i odgovarao na pitanja? Po meni se čini da Plenković neće žuriti s izborima prije četvrtog mjeseca prije nego idu nove plaće. Izborna je godina i ide Djed Mraz i dijeli poklone. Po meni je nekakva logika ako on doista ima ambiciju otići u Bruxelles i da mu je dosta premijerske pozicije. Ako ima ambiciju za Bruxelles, procijenit će što kažu rejtinzi i raspisati. Ne može raspisati točan datum, to određuje unutar okvira Milanović, meni je vrlo vjerojatnije da izbori budu u devetom mjesecu gdje će se računati na super turističku sezonu, potrošene novce i oporbi ni Bog ne može pomoći”, smatra Pucarić.









Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Dvije su teze

Politički analitičar i komentator Karlo Jurak smatra da oporbi nikako ne odgovaraju neki raniji izbori te je to promašena politika koju guraju. “Oporbi ne odgovara četvrti mjesec prije europskih izbora. Istina je da HDZ-u po iskustvu sa ranijih europskih izbora i da su parlamentarni odmah iza može i naštetiti jer su na europskima malo slabiji. Kada bi se vremenski ti izbori neposredno vezali možda im ne bi bilo najbolje.

Oporbi bi ipak možda odgovaralo nakon samog ljeta za izbore, nakon što prođu europski, ljeto, kad prođu nekakve teme gdje više vladajući ne mogu govoriti što su na proljeće učinili. To su dvije teze i uzeo bih ih u obzir. No, sve treba uzeti s rezervom, jer su izbori prema najavama mnogih već trebali doći prethodne jeseni”, smatra.









“No, mislim da će izbori biti nakon europskih bez obzira što to eventualno može štetiti HDZ-u. Ali, oporba mislim da uopće ne bi trebala razmišljati kad će biti izbori i ne bi trebali zazivati izbore ranije. Oni se moraju jednostavno pripremati kao da su izbori sutra, to im je irelevantno. Imaju puno prećih stvari kojima bi se trebali baviti nego vikati ‘dajte nam izbore'”, rekao je.

Tko će s HDZ-om?

“HDZ će uvijek naći partnere nakon izbora, naravno ovisi o sastavu parlamenta, ali oni ih mogu pronaći. Pitanje je koliko. Tu je eventualni problem, onda ako ih s jedne strane može biti premalo pa se moraju okrenuti drugima i tu može doći do promjene politike”, rekao je Jurak, a slaže se s njim i Pucarić koji tvrdi da će HDZ uvijek naći koalicijske partnere za vlast.

“Oporba tu ima dvije mogućnosti – raditi HDZ-u o glavi ili se više usmjeravati na svoje politike i pozitivni politički sadržaj. Ipak, malo koga zanima implementacija konkretnih politika, nitko ne čita programe, tako da za nekim programskim iskorakom može postići jako malo. Imamo situaciju da se mogu pojaviti novi akteri, ali kod bilo kojeg takvog jedan od njih 10 u hipotetskoj situaciji može napraviti takvu političku senzaciju da uzme veliki broj mandata. To se događa u nekih 10 posto slučajeva ako ne i manje”, rekao je Karlo Jurak.

Podsjećamo, zasad je poznato da su izbori za Europski parlament početkom lipnja. Zna se da izbori za Hrvatski sabor također moraju biti ove godine, no nije siguran točan datum. Premijer zasad izbjegava odgovor na to pitanje, a analitičari su najavljivali prijevremene za jesen prošle godine što se na koncu nije dogodilo. Na koncu, izbori za predsjednika RH održat će se na kraju 2024., a tko će na megdan ‘predsjedniku s karakterom’ zasad nije poznato.

Kampanja bi mogla biti žestoka

U kuloarima se spominju mnoga imena, ali niti jedno još nije potvrđeno. U svakom slučaju, pred nama je vruća super izborna godina, a kampanja bi mogla biti žestoka. Upućeni smatraju da se već uvelike iza zatvorenih vrata kuju izborne strategije.