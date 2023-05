‘OPJEVALI PUTINA KAO KROKODILSKOG PSIHOPATA’ Ukrajina se nada drugoj pobjedi, ali Let 3 je priča večeri: Skinu se u gaće i otkriju rakete

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bit će tu raketa, vojnika i brkatih ljudi u gaćama koji će Vladimira Putina opjevati kao “krokodilskog psihopatu” – i to je samo hrvatski nastup.

Jedno od najoštrijih političkih finala Eurovizije u posljednjih nekoliko godina održava se u Liverpoolu u subotu navečer u pozadini rata u Ukrajini koji ne pokazuje znakove kraja, piše u velikoj analizi Guradian, koji je na naslovnicu teksta stavio upravo Let 3.

Zahtjev ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se obrati uživo tijekom četverosatnog prijenosa odbijen je jer su organizatori bili zabrinuti da bi se time moglo politizirati natjecanje. Ipak, bit će malo suptilnosti u 67. izdanju ovog izvanrednog događaja.





Započet će nastupom prošlogodišnjih pobjednika, ukrajinskog Kalush Orchestra, koji će pjevati svoj ratni hit ‘Stefania’.

Spektakl će se iz M&S Bank Arene na obalama rijeke Mersey uživo prenositi globalnoj televizijskoj publici, pratit će ga više od 160 milijuna ljudi.

Ujedinjeno Kraljevstvo je domaćin natjecanja po prvi put nakon 25 godina u ime Ukrajine, a Liverpool je prikazan kao “gorko-slatki skrbnik raseljenih počasnih gostiju” u polufinalu u četvrtak.

Let 3 ima jednu od najpolitičnijih pjesama

Jedna od najpolitičnijih pjesama je ona hrvatskih nadrealističkih punk rockera Let 3, o “krokodilskom psihopatu” Putinu i ruskoj invaziji na Ukrajinu. Bend, koji se pojavljuje na pozornici u vojničkoj odjeći i brkovima iz crtića, prije nego što se skine u donje rublje i otkrije ogromne rakete, na internetu se uspoređuje s onim što bi se dogodilo “da Super Mario, Sonic the Hedgehog i Boy George dobiju dijete”.

Švicarska izvedba uključuje padajuće projektile i stihove: “Ne želim biti vojnik. Ne želim igrati s pravom krvlju.”

Svaki će nastup biti predstavljen video “razglednicom” koja prikazuje znamenitosti u Ukrajini i Britaniji uz 35 drugih natjecateljskih nacija,









Bit će i suza. Suvoditeljica Hannah Waddingham, zvijezda Ted Lasso, djelovala je emotivno tijekom izvođenja pjesme ‘You’ll Never Walk Alone’ na probama u petak. Pjesmu, koja je postala himna nogometnog kluba Liverpool, izvodit će Duncan Laurence iz Nizozemske tijekom krugova glasovanja, a bit će i snimaka uživo na kojima će Ukrajinci pjevati zajedno u Kijevu.

Ukrajina se nada ponovnoj pobjedi

Ukrajina želi postati prva zemlja nakon Irske 1994. koja je pobijedila u dvije uzastopne godine. Elektro duo Tvorchi, čije su probe kod kuće prekidale sirene za zračnu uzbunu, nadat će se pobjedi na glasanju solidarnosti sa svojom pjesmom ‘Heart of Steel’, koja upozorava na prijetnju nuklearnog armagedona.

Par, koji je ovaj tjedan prošetao tirkiznim tepihom Eurovizije u sakoima s ugraviranim imenima i težinom beba koje su rođene prerano zbog rata, prikuplja novac za kupnju neonatalnih inkubatora za svoju zemlju.









Jeffrey Kenny, pjevač, rekao je da će razmotriti stavljanje na dražbu poznatog trofeja u obliku mikrofona ako pobijede u subotu, nakon što je Kalush Orchestra prodao prošlogodišnju nagradu kako bi prikupio 900.000 dolara za ukrajinsku vojsku.

“Ako pobijedimo, u redu je – prodat ćemo trofej. Prodat ćemo svoju odjeću, nije važno – rekao je.

Tvorchi nikada nisu očekivali da će biti izabrani da predstavljaju svoju zemlju – kupili su karte za vlak kući iz Kijeva na dan odabira. Njihov rodni grad, Ternopil u zapadnoj Ukrajini, navodno su ovaj tjedan granatirale ruske snage.

“Rezultati u ovom slučaju zapravo nisu važni”, rekao je Kenny. “Stvar broj jedan je dobiti rat jer je to jedini način na koji možemo biti domaćini.”

Favorit je ipak Švedska, i Finac je u igri

Međutim, svatko tko očekuje da će Ukrajina ići do pobjede trebao bi ponovno razmisliti. Švedska je neizbježni favorit sa sjajnim povratkom Loreen, koja je pobijedila na natjecanju 2012. s himnom ‘Euphoria’.

Finac Käärijä, koji je ovog tjedna pozirao za selfije s obožavateljima ispred svoje mobilne saune u Albert Docku u Liverpoolu, nevjerojatno je popularan, a njegov ‘Cha Cha Cha’ jedan je pjesama koja zaista ostaje u uhu.

Mae Muller iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja još nije bila rođena kada je Britanija posljednji put bila domaćin Eurovizije, navodno će završiti u prvih 10 s pjesmom ‘I Wrote a Song’, što bi nakon prošlogodišnjeg drugoplasiranog mjesta bio najbolji plasman ove zemlje od 2009. godine.

Adrian Bradley, stručnjak za Euroviziju, rekao je da je standard izvedbe ovogodišnjih natjecatelja za nijansu viši od prijašnjih godina, čemu je pripomogla i “zaista impresivna” BBC-jeva produkcija. Bila je to i jedna od najpolitičnijih Eurovizija u posljednjih nekoliko godina, rekao je, unatoč pokušajima organizatora da budu studiozno neutralni.

“Ovo je ono što se događa Ukrajincima – sirene za zračnu uzbunu, pjesma ‘Ordinary World’ i kako je to predstavljeno u prvom polufinalu, sve do boja ukrajinske zastave okačene oko cijele izvedbe”, rekao je Bradley.

“Mislim da producenti daju apsolutno sve što mogu i rade dobar posao kako bi pokazali poantu.”

‘Eurovizija nam nudi bijeg od stvarnosti’

Paul Bradley, strastveni obožavatelj koji je prije radio za Euroviziju, rekao je da BBC i Europsku radiofuzijsku unija, koja je vlasnik natjecanja, nisu bježale od rata unatoč pravilima o nepolitičkoj prirodi natjecanja.

“Politika dolazi na Svjetsko nogometno prvenstvo, dolazi na Olimpijske igre, a također i na Euroviziju – ali sveukupno gledano, to je i dalje zabavna emisija”, rekao je. “Mislim da je glavna stvar to što je radosno. Pandemija nam je pokazala da trebamo bijeg od stvarnosti, a Eurovizija nam to nudi u izobilju.”