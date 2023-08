Opet teško blatio Hrvatsku zbog Jasenovca, Klasić uzvratio: ‘To je dio srpske političke propagande’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Izraelski povjesničar Gideon Greif, inače poznat po tvrdnjama da je u Jasenovcu ubijeno 700 tisuća ljudi te da u Srebrenici nije bilo genocida, Hrvatsku je optužio da sustavno umanjuje razmjere ustaških zločina.

Greif je dao intervju za balkanski servis Russia Today, inače glasilo Moskve kojem je sada zabranjeno emitirati na području EU, u kojem ponovno inzistira da je broj ubijenih u jasenovačkom logoru do 700 tisuća.

“Vidimo pokušaje da se drastično smanji broj žrtava, a dolaze iz vrha hrvatskog političkog vodstva”, izjavio je Greif optužujući Hrvatsku.





Greif je poznati revizionist

Podsjetimo, radi se o čovjeku kojem je Njemačka uskratila odličje Križa za posebne zasluge zbog revizionističkih istupa. Naime, istraživao je Holokaust, no brojni povjesničari osporili su znanstvenu utemeljenost njegova rada.

Nadalje, predsjedavao je povjerenstvom koje je uspostavila vlada Republike Srpske, a koje je trebalo dokazati da u Srebrenici nije počinjen genocid nad Bošnjacima te da je tamo ubijeno malo više od 3000 osoba, isključivo vojnika.

Teško optužio Hrvatsku i Tuđmana

U intervjuu za RT ponovio je broj od 600 do 700 tisuća ubijenih u Jasenovcu neosporan, a kao dokaze nudi publikacije u čiju istinitost, tvrdi, nema razloga sumnjati. Navodi i da nikada nije sudjelovao u pokušaju “napuhavanja” broja žrtava, ali Hrvatsku i njezinog pokojnog predsjednika Franju Tuđmana optužuje za namjerno umanjivanje razmjera zločina u Jasenovcu.

“Čini mi se da postoji nacionalna urota države Hrvatske da smanji broj ubijenih u Jasenovcu”, kazao je.









Potpredsjednik Svjetskog židovskog kongresa (WJC) Menachem Rosensaft ranije je upozorio da je Greif poznat po “nevjerojatnom uveličavanju” broja žrtava ustaškog logora Jasenovac te je stoga postao omiljenim likom među srpskim nacionalistima.

“Identificirano je 83.145 žrtava koje su ubijene u Jasenovcu, ali je Greif više puta povećavao broj žrtava na zaprepaštenje odgovornih povjesničara”, napisao je Rosensaft 2021. godine u autorskom tekstu za mrežnu stranicu Just security.

Klasić: Greif je dio političke propagande Srbije

Komentar na najnovije izjave Gideona Greifa dao je Hrvoje Klasić, hrvatski povjesničar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.









“Greifa svjetski povjesničari znaju po tom iskrivljavanju istine kada je u pitanju jasenovački logor. On je bio ‘stručnjak’ za Auschwitz, koji je dokazao da ne samo da nije stručnjak, već je postao i dio političke propagande Srbije u zadnjih nekoliko godina. U Jasenovcu nije moglo biti ubijeno 700 tisuća ljudi, dokazano je da se radi o brojci između 80 i 120 tisuća. Oko toga su se složila dva demografa još krajem osamdesetih. Jedan je Vladimir Žerjavić, a drugi je Srbin, Bogoljub Kočović. Došli su do istih brojki. Zanimljivo je još da je do istih brojki došao i najrelevantniji muzej u Srbiji, Muzej genocida. Nitko od njihovih stručnjaka ne spominje broj od 700 ili 200 tisuća žrtava”, rekao nam je Klasić.

I sam Ranković pitao hoće li naći 700 tisuća imena

Dodaje, ako su pak na ‘hrvatsku propagandu nasjeli’ Kočović i srpski muzej, sumnja da je na to nasjeo i Jovan Ćulibrk, pakračko-slavonski episkop.

“On je inače jako oštar po pitanju Greifa i sto puta je naglasio da se radi o šarlatanskom povijesnom revizionizmu. Citiram samog Ćulibrka, to je državni projekt Srbije. Greifu ne treba davati puno pažnje jer u znanstvenim krugovima u ljeto 2023. za ruski portal davati izjave o hrvatsko-srpskim odnosima, to dovoljno govori o vjerodostojnosti”, smatra Klasić.

Za kraj izdvaja zanimljiv detalj.

“Ima jedna priča iz vremena kada se razgovaralo o tome kako bi trebao izgledati spomenik u Jasenovcu. Navodno je došla jedna delegacija boraca iz Hrvatske kod Aleksandra Rankovića rekavši mu da bi to trebao biti spomenik sa 700.000 pločica s imenima žrtava. On ih je pitao jesu li sigurni da će uspjeti naći toliko imena”, zaključuje priču Klasić.