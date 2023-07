Opet stižu optužbe iz Srbije: ‘Hrvati nam nisu dali da ih djeci podijelimo’

Autor: I.G.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, koji je zadužen za koordinaciju aktivnosti i mjera za dijasporu, ispričao je gostujući u programu Radiotelevizije Srbije, da ćirilične početnice za srpsku djecu,koja žive u Hrvatskoj nisu mogli unijeti u Hrvatskoj.

Milićević je izjavio da njegovoj delegaciji nije bilo omogućeno da unesu 300 udžbenika za prvi razred na ćirilici, i to, kako je rekao, pod prijetnjom da će morati platiti kaznu u iznosu od 1000 eura.

Kako je naveo srpski ministar, on i članovi njegovog kabineta imaju praksu da, kad god putuju u inozemstvo, ponesu udžbenike i lektire za djecu koja pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku. Izjavio je da im do sada im ni na jednoj granici nisu pravili problem, osim kada su udžbenike pokušali da unesu u Hrvatsku.





‘Carina na ćirilicu’

“Mi poštujemo zakone drugih država, ali meni to izgleda kao carina na ćirilicu. Sve može, ali ne može ćirilica, ne možete dostaviti početnice u Hrvatsku. Mnogo knjiga mjesecima čeka da bi bile dostavljanje našim sunarodnjacima tamo i to je za mene nevjerojatno, jedna vrsta pritiska. Mi ćemo dostaviti udžbenike, makar platili kaznu za svaki iz svog džepa, ali mališani će do početka školska godine dobiti svih tristo udžbenika”, izjavio je Milićević gostujući na RTS-u.

Kako piše Telegraf.rs, incident se dogodio 27. lipnja kada je delegacija krenula u selo Dalmatinsko Kosovo kod Knina, gdje su namjeravali proslaviti Vidovdan sa srpskom djecom u crkvi Lazarica te prisustvovati svečanostima koje su upriličene povodom blagdana.









‘Carinik podrobno ispitivao gdje delegacija ide’

“Zanimljivo je da su udžbenici do tada više puta preneseni preko granice s Hrvatskom, kada su ministar i članovi njegove delegacije nosili početnice i lektire za srpsku djecu u Sloveniji, Austriji, Italiji”, priča izvor portal Telegraf.rs, te dodaje kako je problem nastao kad su udžbenici trebali ostati na teritoriju Hrvatske.

“Ovom prilikom je carinik podrobno ispitivao gdje delegacija ide, kome nose udžbenike, a potom je rečeno da oni ne mogu da se prenesu preko granice. Tvrdili su da je u pitanju šverc i htjeli su pisati kaznu iako je delegacija imala uredne papire o tome da je u pitanju donacija ministarstva udruženju u Hrvatskoj”, rekao je Telegrafov izvor dodavši da je hrvatski carinik nastavio prijetiti kaznama i da nije dozvolio unošenje udžbenika u Hrvatsku.