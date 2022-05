‘NAPALI SMO ZMIJSKI OTOK I UBILI RUSKE VOJNIKE!’ Ukrajina tvrdi da su raketirali ruske položaje, Odesom i Mikolajevom odjekuju eksplozije, prvi civili iz Azovstala stigli u Donjeck

U nedjelju je 67. dan ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Turske Tayyip Erdogan telefonski su razgovarali o situaciji u Ukrajini i Donbasu. U Kijevu su se čule dvije snažne eksplozije te ima ozlijeđenih. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba napisao je da su ruske snage gađale Kijev krstarećim projektilima dok je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres bio u posjetu gradu. Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorava na situaciju u nuklearki u Zaporižju, koju su okupirale ruske snage. EU bi sljedeći tjedan mogla najaviti zabranu uvoza ruske nafte, tvrde diplomatski izvori. Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova rekla je da su istražitelji identificirali više od 8000 slučajeva osumnjičenih za ratne zločine.

14:30 Pokušaj evakuacije iz Mariupolja i u nedjelju

Vlasti u opkoljenom Mariupolju objavile su da bi evakuacija mogla biti moguća u nedjelju za neke od tisuća ljudi koji su ostali zarobljeni. Gradsko vijeće Mariupolja poručilo je onima koji žele otići da se okupe na evakuacijskom mjestu u trgovačkom centru u 15 sati po našem vremenu. U međuvremenu, novinska agencija Reuters izvijestila je da je skupina od oko 40 civila stigla u regiju Donjeck nakon što je pobjegla iz čeličane Azovstal.

14:00 Britanci objavili novu kartu napada na Ukrajinu

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu napada na Ukrajinu.

