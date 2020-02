OPET SE ZATRESLO TLO: Na području Zagreba došlo je do slabog potresa!

Slab potres magnitude 2.5 prema Richteru zatresao je u ponedjeljak područje jugozapadno od Zagreba. Seizmološka služba priopćila je kako je u 14 sati i 14 minuta zabilježila slab potres s epicentrom kod mjesta Kupinec 20-tak kilometara jugozapadno od Zagreba.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice.

Potres se osjetio na području između Zagreba i Karlovca.

Felt #earthquake (#potres) M2.8 strikes 23 km SW of Zagreb – Centar (#Croatia) 1hr 7min ago. Please report to: https://t.co/WE2ar59IC2 pic.twitter.com/LrzIlYsAET

— EMSC (@LastQuake) February 3, 2020