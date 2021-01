OPET SE ZATRESLO: Stanovnike Sisačko-moslavačke županije probudio potres magnitude 3.2 po Richteru!

Na području Sisačko-moslavačke županije, osjetio se novi potres nešto prije osam sati.

Prema seizmološkim podacima Seizmološke službe u Hrvatskoj, , potres je bio jačine 3.2 po Richteru.

“Jutros, 14. siječnja 2021. godine u 07 sati i 46 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice”, kazali su u svojem priopćenju.

Stanovnici kažu da se kratko treslo te da se čula tutnjava.

Nemirno je bilo i tijekom noći, kada se također osjetilo nekoliko manjih potresa slabijih magnituda od 1.6, 1.1, 2.1 te 1.3 stupnjeva po Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.6 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/PPF6hM0tf6

— EMSC (@LastQuake) January 14, 2021