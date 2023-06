Potres pogodio područje Makarske: ‘Podrhtavanje i buka deset sekundi’

Novo podrhtavanje je danas nakon 12 sati opet uznemirilo jug Hrvatske.

Prema prvim podacima, potres od 3,4 Richtera pogodio je područje oko Makarske, a epicentar je bio 15-ak kilometara od grada.

🔔#Earthquake (#potres, #zemljotres) M3.4 occurred 15 km E of #Makarska (#Croatia) 5 min ago (local time 12:37:20). More info at:

— EMSC (@LastQuake) June 26, 2023