OPET SE TRESE SISAK, NI ZAGREB NE MIRUJE: ‘Pa dokle više? Uh, al smo ga osjetili!’ Potres od 3,2 prema Richteru u Hrvatskoj

Potres od 3,2 prema Richteru pogodio je okolicu Sisku, a osjetio se i u Zagrebu.

Prema EMSC-u, epicentar je bio 54km jugoistočno od Zagreba i 12km sjeverozapadno od Siska.

Mnogi su ga osjetili, pišu komentatori na društvenim mrežama: “Pa dokle više? Uh, al smo ga osjetili!”, napisala je jedna komentatorica dok je drugi dodao: “U Zagrebu ne bumo spavali mirno”, napisao je.

#Earthquake 12 km SW of #Sisak (#Croatia) 9 min ago (local time 22:11:31). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/oaya54T3lF pic.twitter.com/fkmX46Fe2g

— EMSC (@LastQuake) February 5, 2022