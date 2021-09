OPET SE TRESE! Potres jačine 3,3 zabilježen kod Gline: ‘Užas! Jako podrhtavanje kuće’

Kako javlja EMSC, u 21:19 je na udaljenosti 2 kilometra od Gline zabilježen novi potres.

Prve procjene su da je njegova jačina 3,3 po Richteru.

Korisnici društvenih mreža i aplikacija koje bilježe potrese pišu: ‘Opet”, ‘Užas, Petrinja’, ‘Jako podrhtavanje kuće!’.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/d5GJHVJ2pL

— EMSC (@LastQuake) September 29, 2021