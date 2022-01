‘OPET SE PROVODI TUĐMANIZACIJA’ Mesić oštro: Milanović i Plenković podržavaju politiku ‘razbijača BiH’, postoje ambicije da se ponovi politika Miloševića i Tuđmana!

Autor: L.B.

Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, gostujući u emisiji Pressing N1 televizije, govorio je o aktualnim političkim odnosima u BiH i regiji.

Rekao je da je njegova politika bila “detuđmanizacija” u smislu politike prema BiH, a da se opet pokušava na scenu plasirati “tuđmanizacija”.

Osim toga, Mesić je kazao da prati šta se događa u BiH i regiji i da se stvari trebaju riješiti na najdemokratskiji način.

‘Opasnost za Europu i svijet’

“Pratim jer je to i sasvim normalno, jer kriza u BiH se tiče Europe i svijeta i zato je treba riješiti na najdemokratskiji i najpravedniji način. To je onda politika koja se neće voditi u Beogradu, Zagrebu, nego politika koja će se voditi u BiH, ali i uz pomoć međunarodne zajednice. Sve skupa je to malo čudno, ali ja polazim od toga da BiH nije bila u centru pažnje međunarodne zajednice i Europe dok su krize bile u nekim drugim prostorima.

Budući da postoje ambicije da se ponovi politika Miloševića i Tuđmana, to je opasnost i za Europu i svijet. Normalno, opasnost je i za susjedne države, ali i za BiH”, rekao je.

Upitan zašto misli da je sada pravo vrijeme za podjelu BiH, odgovara:

“Očito što se Hrvatske tiče, mi smo mojim dolaskom za predsjednika Hrvatske i dolaskom Ivice Račana na čelo Vlade, to je bila socijaldemokratska vlada, mješovita, ali mi smo najavili totalnu detuđmanizaciju. Ja sam tu politiku nastavio i poslije, moram reći za vrijeme Sanadera i on je prihvatio detuđmanizaciju. Situacija se promijenila i sad imamo opet tuđmanizaciju. To znači da se u predsjednikovom uredu odlučivalo o svemu, o odnosima sa susjednim zemljama.

‘Ako ne razumiju tko razbija BiH, onda je to širi problem’

Mi smo bili polupredsjednički sustav, ali on je bio više od predsjedničkog sustava. Sve se odlučivalo u njegovom uredu i mi smo to htjeli izmijeniti. U Saboru smo željeli dobiti većinu, zato smo se izdvojili jedna veća grupa iz HDZ-a i s oporbom smo mislili da možemo dobiti većinu. Međutim, nismo uspjeli za jedan glas. To mi je žao jer smo tada mogli nastaviti zastupati politiku koju smo htjeli u korist Hrvatske i susjeda”, kazao je Mesić.









Međutim, Mesić je poručio i da je teško procijeniti tko ustvari provodi “tuđmanizaciju”, ali da se i Milanović i Plenković slažu u jednom, a to je podrška Draganu Čoviću kojeg Mesić naziva “razbijačem BiH”.

“Teško je to procijeniti, a obojica se slažu u jednom – to je da podržavaju Dragana Čovića, dakle HDZ BiH. On je razbijač BiH, to je sada postalo sasvim normalno kao što je to bilo lako zaključiti kada je Čović išao na proslavu zabranjenog Dana RS. Ljubav s Čovićem se dalje nastavljala jer on je glavni partner Dodika koji je notorni razbijač BiH.

Ja ne znam, ili ljudi ne razumiju o čemu se radi ili su jednostavno zalutali u politiku. Ako ne razumiju tko razbija BiH, onda je to širi problem. Ja smatram da ne možemo voditi politiku u Zagrebu niti Beogradu, ona se mora voditi u Sarajevu. Za to nema mogućnosti jer svjetski faktori su bili zauzeti nekim drugim centrima i ratištima, jednostavno su zapustili BiH i Crnu Goru.

Preko SPC-a pokušavaju Crnu Goru vratiti Srbiji

U Crnoj Gori se pokušava putem SPC-a pripojiti, dovesti vlast tako da se može tako pripojiti ponovo Srbiji. Nadam se da se to neće dogoditi jer Crna Gora je shvatila što znači nezavisnost i raspolagati svojim resursima”, rekao je Mesić.









Mesić je istaknuo i da se hrvatska politika ne može foksuirati samo na izborni zakon u BiH i da kriza u BiH ne bi trebala dugo trajati.

“Ona je iscrpljujuća, pa i za Hrvatsku. Ne može se hrvatska politika voditi na način da bude fokusirana samo na Izborni zakon u BiH. Pa mi imamo toliko problema koje treba rješavati, imamo milijarde koje Hrvatska treba dobiti iz Europe, a nismo povukli te novce. Mi imamo probleme s obnovom Zagreba, Banije i sve to su naši problemi. Mi smo imali više stanovnika od Irske, a gdje smo mi sada ostali i sada pričamo kako imamo malo zaposlenih”, istaknuo je Mesić.