OPET JE ZATRESLO KOD SISKA! Ugodne popodnevne sate uzdrmao novi potres: ‘Trzaj i cimanje kuće, ljuljanja kreveta’

Sisak i okolicu pogodio je potres snage 3.0 po Richteru u popodnevnim satima u četvrtak.

Prema prvim izvještajima EMSC-a, potres je bio jačine 3.3 prema Richteru, ali su ubrzo smanjili u 3.0. Čitatelji diljem Banovine nam javljaju da su osjetili da se trese.

“Grmljavina, eksplozija, lagano zatreslo”, napisao je jedan korisnik.

#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) April 13, 2023