Opet izdano upozorenje za dvije regije u Hrvatskoj: Poznato je i kada se vraćaju vrućine

Autor: I.G.

Prošlog tjedna snažna oluja je zahvatila Hrvatsku, a u njoj je ozlijeđeno više od 180 ljudi. Na žalost, poginulo je četvero osoba te je napravljena nemjerljivo velika materijalna šteta.

DHMZ za četvrtak prognozira pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti ujutro mjestimice kratkotrajna magla, potom umjerena naoblaka. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, na istoku u prvom dijelu dana sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25, na Jadranu od 26 do 30 °C.

Za početak vikenda sunčano, poneki rijetki pljusak moguć je na zapadu u subotu, u nedjelju nestabilno. https://t.co/9vNQw8vK6I pic.twitter.com/Us08UKCyf7

Žuto upozorenje na snazi je za Kvarner, Velebitski kanal i cijelu Dalmaciju, i to zbog jakog vjetra. U ostatku zemlje poboljšanje situacije.

U petak će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sutra poslijepodne u gorju i u unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro te ponovno navečer na Jadranu i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, u gorju niža, a na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna većinom od 26 do 31 °C.