OPET IZA ZATVORENIH VRATA! Plenković ‘opalio još jednu pljusku’ Anušiću, ovo već prelazi u bespoštedni unutarstranački rat

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Osječko-baranjski župan i u ovom trenutku vjerojatno najjači unutarstranački oponent Andreja Plenkovića Ivan Anušić dobio je još jednu “pljusku” od svog šefa. Na zatvorenoj sjednici Vlade Anušić je razriješen kao član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Više nego znakovito, ovo je već druga dužnost s koje ga Vlada razrješuje u relativnom kratkom vremenu – koncem veljače Anušić je “odletio” i iz Upravnog vijeća Hrvatskih voda.

Poznavatelji prilika u HDZ-u kažu da je znakovit trenutak obračuna Plenkovića s najutjecajnijim slavonskim HDZ-ovcem. Njihov sukob tinja od prije, Anušić je bio jedini koji je Plenkoviću sve sasuo u lice oko suradnje s Miloradom Pupovcem i SDSS-om, a u trenutku kad je zbog “afere Horvat” kompromitiran i SDSS-ov Boris Milošević, protiv kojeg je pokrenuta istraga, činilo se da bi moglo stići Anušićevih pet minuta.

Anušić: Neću rušiti moju Vladu

No, iako se na trenutak činilo da bi u Vladi moglo doći do preslagivanja i da bi se kao partner SDSS mogao zamijeniti desnijim opcijama, a to je ono za što se Anušić zalaže, Plenković je odlučio krenuti u protuudar. Situacija s ministricom Natašom Tramišak i navodne prijetnje koje je ona primila (a za koje nije rekla premijeru, već se obratila medijima) bili su još jedan okidač za pogoršanje odnosna, no Anušić se u toj priči povukao.

Iako je u javnost otišla priča da osam HDZ-ovih zastupnika iz Slavonije, lojalnih Anušiću, neće podržati rekonstrukciju Vlade u kojoj ne bi bilo mjesta za Tramišak, Anušić je spustio loptu na zemlju: “Ja sigurno neću rušiti nikoga, a najmanje moju Vladu”, izjavio je.

Izbijanje novca Slavoniji

No, kako je pisao tjednik 7dnevno, Anušić itekako ima razloga za oprez. “Ako prijetnje s rušenjem Vlade doista stižu iz Anušićeva kruga, premijer i za to ima ‘injekciju za smirenje’ pa je Anušiću krila spreman podrezati time da smanji odljev novca i u Osječko-baranjsku županiju i u grad Osijek koji je u mandatu gradonačelnika Ivana Radića, Anušićeva kadra, izglasao najveći proračun u povijesti”, otkrio je tjednku izvor iz vrha HDZ-a.

Osim izbijanja novca iz lokalnih proračuna, Plenković na raspolaganju ima i mogućnost uklanjanja Anušića sa drugih dužnosti, a to je, kao što vidimo, naveliko krenuo koristiti.