OPET CURE NAVODNI PODACI O AMERIKANCIMA! ‘Ne špijuniraju samo neprijatelje’: Vrlo neugodne optužbe prema Washingtonu

Autor: E.P

Nastavlja se drama oko curenja važnih dokumenata vezano uz rat u Ukrajini. Vjerodostojnost dokumenata nije utvrđena, ali afera o curenju zadaje glavobolje Washingtonu.

Curenje povjerljivih američkih dokumenata o Ukrajini zakompliciralo je tako odnose Washingtona sa saveznicima, objavio je New York Times pozivajući se na američke dužnosnike.

Prema pisanju NYT-a, Washington nikome ne vjeruje pa ni svojim saveznicima jer najnoviji u javnost procurili tajni dokumenti Pentagona pokazuju “ne samo da Amerikanci imaju obavještajnu moć prodora u ruske vojne i sigurnosne strukture, već špijuniraju i same Ukrajince i, recimo, Južnokoreance”, ako je vjerovati tim navodima.





Uključio se i FBI.

“Sada postoje sumnje među savezničkim zemljama u vezi sa sposobnosti Washingtona da čuva svoje tajne”, piše list i dodaje da se čini da SAD špijunira, ne samo Ukrajinu, već i tako važne saveznike kao što su Izrael i Južna Koreja.

Prema američkim dužnosnicima, američki FBI je pokrenuo istragu o izvoru curenja informacija u petak, navodi list. Jedan visoki američki dužnosnik rekao je New York Timesu da curenje predstavlja “veliki proboj u obavještajne podatke”. Dokumenti koji su procurili izgledaju kao legitimni obavještajni podaci, ali je najmanje jedan od dokumenata izmijenjen u odnosu na original, rekli su dužnosnici.

Ranije danas, New York Times je prenio, pozivajući se na dužnosnike upoznate s ovim pitanjem, da je procurila nova serija povjerljivih dokumenata o Ukrajini, Kini i Bliskom istoku.

Vidmarović smatra je to nebitno i ne moguće za potvrditi

Za naš je portal nakon prvog objavljivanja tajnih dokumenata geopolitički analitičar Branimir Vidmarović rekao:

“Curenje informacija može biti namjerno, ali može biti i slučajno. Prisjetimo se prije pet, šest godina slučajevi iz Engleske kad su ljudi iz MI6 (tajna služba) ostavljali u pubovima tajne dokumente i zaboravljali aktovke. Mogu se desiti svakakve stvari”, rekao je Vidmarović.

“Što se tiče sadržaja, vjerojatno je prepravljen. Ako postoje dvije verzije. No, mi ne znamo čija je verzija istinita. To nama pričaju analitičari: Da jedna verzija je istinita, a druga nije. Ti analitičari nisu bili u doticaju s dokumentima. Ne znaju koji je dokument izvornik, možda baš onaj gdje su veće brojke žrtava, a možda nije. Uglavnom, šta god bilo, to je beznačajno. To je mogao izvući zaista netko od ruskih agenata, mogli su prepraviti u photoshopu, ali učinak i cilj konačni nije jasan. Učinak je minimalan, ja bih rekao da ga niti nema”, zaključio je Vidmarović.