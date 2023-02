OPET ĆE ESKALIRATI! Hrvati, pripremite se: Ovo se odnosi na sve! Za manje od tjedan dana stižu nova poskupljenja

Autor: Iva Međugorac

Rat između velikih trgovačkih lanaca i ministra gospodarstva Davora Filipovića koji je time nastojao suzbiti poskupljenja po svemu sudeći nije urodio plodom pa se stoga s razlogom i po vladajućim redovima progovara o novom ministrovom debaklu.

”Oni osmišljavaju programe za praćenje cijena, prozivaju trgovce, ozakonjuju neradne nedjelje i sve bi to imalo smisla, da se osjeti među građanima.

Ljudi su ogorčeni, a novi val poskupljenja je za Plenkovića opasniji od bilo koje afere, građani su već sada nezadovoljni, frustrirani i na rubu egzistencije, a to nezadovoljstvo moglo bi se preliti na ulice”, komentira naš kritični sugovornik iz vladajućih redova te tvrdi da je ministar financija Marko Primorac od starta upozoravao da ovo što je Filipović naumio neće pasti na plodno tlo.





Filipović srlja u probleme

”On je Plenkovićev odabranik i miljenik pa su mu ruke odriješene, ali mi srljamo u tužbe, a mjere nisu dale nikakva rezultata niti je on u očima građana radi toga ispao bolji političar, gospodarstvo se ne spašava na ovaj način”, tvrdi naš sugovornik, a stručnjaci pak tvrde da nas s prvim danom ožujka očekuje novi skok cijena pa bi tako trebalo poskupjeti skoro sve- meso, toaletni papir, sokovi, kave i banane.

”Mi od toga ne možemo pobjeći, stiže nam teško razdoblje i ozbiljna recesija. Inflaciju je nemoguće zaustaviti gadno, zvuči kao floskula, ali onaj tko može neka se krene već sada pripremati jer će biti neizdrživo. Cijene će rasti i do deset posto”, navodi naš sugovornik te napominje da bi pojedini proizvodi mogli poskupjeti i za 30 posto.

”Ovakvo stezanje remena nismo imali ni u Sanaderovo vrijeme, a na ovome je trebalo raditi ranije, mi poljoprivredu nemamo. Ovisni smo o uvozu i oni diktiraju cijene, to su uvozni lobiji pored kojih je i Plenković nemoćan”, kaže naš sugovornik te dodaje da on nove cijene može samo zabilježiti na Filipovićevoj takozvanoj bijeloj listi. Kako tvrde upućeni poskupjeti bi trebalo i pivo, ali i zobene pahuljice te instant kave, paste za zube i šamponi, a sa svime time nije se zgoreg opskrbiti već sada, posebice kada je riječ o proizvodima koji nemaju kratak rok trajanja.

Građani uglavnom prepušteni sami sebi

No, to opskrbljivanje nije niti može biti dugoročno, a u vladajućim redovima neke nove planove za rast cijena još uvijek nemaju osim što je Plenković spreman nastaviti s već poznatim paketima mjera za socijalno ugrožene građane. Premda je u zadnje vrijeme prijetio velikim trgovačkim lancima raznim sankcijama, teško da će i u resoru ministra gospodarstva zbog novih poskupljenja ulaziti u nove ratove, no na koncu se čini kako će prosječni građani uslijed novog vala poskupljenja uglavnom biti prepušteni sami sebi, kao što je to bilo i do sada.

Treba napomenuti da se u vladajućim redovima tješe time što cijene ulja, brašna i pilećeg bijelog mesa u ožujku ipak ne bi trebale poskupjeti, no s obzirom na to da su uz cijene hrane porasle cijene i svih ostalih namirnica i usluga za kojima posežu građani jasno je da je pred nama period praznih novčanika i period neizvjesnosti, a pred premijerom Plenkovićem i njegovom Vladom period građanskog nezadovoljstva koje bi bez obzira na stabilan rejting HDZ-a prije, ili kasnije ipak moglo eskalirati.