OPERATIVAC I EKSPERT ZA POSEBNE ZADATKE! Za Plenkovića je ovih dana odradio važan posao

Autor: Iva Međugorac

Andrej Plenković se svojih suradnika teško odriče, a nikada to ne radi pod pritiskom, posebice ne kada to od njega očekuju oporba ili predstavnici medija, i to je zasigurno jedan od razloga radi kojih se na poziciji Vladina glasnogovornika zadržao Marko Milić, odmah na početku razgovora otkriva nam jedan dobro upućen HDZ-ovac te tvrdi da Milić u Plenkovićevim očima spada u skupinu odabranih.

On je na glasu kao jedan od njegovih najvažnijih suradnika, na kojeg Plenković može računati u svakom trenutku pa je jasno da bi premijer na jedan način odričući se mladog suradnika kompromitirao i sam sebe. I bez obzira na to što se Milić dopisivao sa šefom Hrvatskim šuma Krunoslavom Jakupčićem, a što se protumačilo kao prepiska temeljem koje je svojeg prijatelja uhljebio u ovoj državnoj tvrtki on ostaje na poziciji koja mu je uz ostalo i donijela titulu Plenkovićeva operativca i eksperta za posebne zadatke.

Čuvar Plenkovićevih leđa

Milić se navodno odlično nosi s pritiscima, u korektnim je odnosima s nizom novinara pa je stoga uz Frku Petešića svojevrsni čuvar Plenkovićevih leđa. Čini se međutim kako je mladi glasnogovornik i sin poznatog novinara Gorana Milića daleko veći operativac no što bi se to na prvu reklo pa on za Plenkovića odrađuje važne poslove u stranci, ali i izvan nje.





Upućeni u HDZ-u tvrde da je Plenković Milića zadužio i za uvođenje reda u hrvatski nogomet, odnosno u zagrebački Dinamu u čiju je Upravu nedavno nakon dugo nećkanja ušao poznati nogometaš Dario Šimić.

”Plenković je godinama sklon Šimiću, on je odavno htio da Šimić uđe u hrvatski nogomet, a on to nije prihvaćao zbog Mamićeva utjecaja pa je prvo sa čela HNS-a maknut Davor Šuker i doveden HDZ-ovac Marijan Kustić, a sada je Plenković preko Marka Milića odradio posljednju rundu svojevrsnih obračuna s Mamićem i to tako što je uveo Šimića u Dinamovu Upravu. Plenkovićev potpis vidi se i iz toga što je u Dinamu ponovno važnu ulogu dobio Mladen Vedriš, no sve to odradio je Milić”, kaže naš sugovornik te dodaje da se vladin glasnogovornik neko vrijeme nije ni pojavljivao u medijskom prostoru.

Milić u operaciji za Dinamo

”Moglo se vidjeti i prije nekoliko tjedana da Milić pokriva te nogometne teme, uostalom on je prvi najavio gradnju stadiona. To nije slučajno, niti je on to ispalio tek tako, sve je to dogovoreno u vrhu HDZ-a, s Plenkovićem, ali i u samom Dinamu”, otkriva naš sugovornik koji kaže da je Šimić na nagovor Marka Milića pristao ući u Dinamo, i to nakon nekoliko dana nećkanja i odbijanja.

S obzirom na to da je uspio izrealizirati ovaj za Plenkovića važan posao Milić je usred medijskih napisa o njegovim aferama dodatno porastao u Plenkovićevim očima dokazujući da zna daleko više od onoga što njegov posao podrazumijeva.

”Milić je u više navrata do sada potvrdio Plenkovićevo povjerenje, Plenkoviću i inače u timu nedostaje operativaca, a Milić pokazuje da on može operativno djelovati, to se potvrdilo i na primjeru Dinama, i stoga je teško očekivati da odnos njih dvojice bilo što može pokolebati, od toga nema ništa. Plenković prezire pritiske, a posljednjih dana ih je bilo puno i iz HDZ-a u kojem se očekivalo da bi se premijer mogao odreći svojega glasnogovornika. Onaj tko je vjerovao da će se to dogoditi naprosto nije realan”, naglašava naš sugovornik te kaže da se premijer već sada s Milićem počeo pripremati i za parlamentarne izbore na kojima bi glasnogovornik Milić također mogao imati jednu od najvažnijih uloga što je još jedna u nizu potvrda njihova skladnog odnosa, kojemu očigledno nisu naštetili neugodni medijski napisi o Miliću, koji se s Plenkovićem zbližio prije desetak godina.









Zanimljivo je da je Milić blizak i sa dobrim djelom oporbenih saborskih zastupnika što Plenković također cijeni.

Od tada njih dvojica njeguju skladan odnos koji je prerastao u ozbiljno prijateljstvo, i baš zato Milić danas slovi i za jednoga od rijetkih Plenkovićevih suradnika kojemu je ovaj u potpunosti dao odriješene ruke, što nesnosno iritira Plenkovićeve kritičare i iz Vlade i iz HDZ-a u kojem je dio članstva posebno nervozan radi najava o tome da će Milić imati važnu ulogu u stranačkoj kampanji za parlamentarne izbore koja je krenula prije nekoliko dana kada je Plenković predstavio nove Vladine mjere za socijalno ugrožene građane.