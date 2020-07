OPĆI KAOS KOD ZADRA: Sukobili se Tornado i Torcida! Policija ima pune ruke posla

PU zadarska privela je devet članova Tornada u subotu oko 12 sati kod Supernove.

Kako piše Zadarski.hr maskirani pripadnici Tornada s palicama u rukama bili su u Murvici, gdje su prebojavali grafit Torcide Murvica, no na povratku u Zadar upali su u policijsku blokadu. Policijski automobil im je prepriječio put, a potom su došle i policijske patrole koje su iz dva automobila izvukle ukupno deset mladića. Jedan je navodno uspio pobjeći, a devetorica su polegnuta na cestu i svima su stavljene lisice.

Veliki betonski zid uz novo proširenje ceste kroz Murvicu, na kojem je Torcida Murvica iscrtala mural “Samo tvoju boju ljubim, samo tvoje ime volim”, prebojan je bijelom bojom.

Zadarski.hr piše kako pripadnici Tornada nisu samo prebojili ovaj grafit dugačak nešto manje od sto metara već i sve druge oznake Torcide na području Murvice uz državnu cestu, od nathodnika do oznaka na strujnim stupovima. Nakon što su u petak poslijepodne dati “prvu ruku”, u subotu ujutro su se vratili dovršiti započeti posao. Pritom ih je, a da oni to nisu znali, cijelo vrijeme pratila policija, zbog čega su i upali u zasjedu.

Zadarski.hr neslužbeno doznaje od policije da se sukob između Tornada i Torcide očekivao tjednima zbog grafita i murala u Murvici koji slave splitski nogometni klub i njihovu navijačku skupinu. Nakon ovakve reakcije zadarskog Tornada do policije su došle informacije da se u ovaj neobičan sukob namjeravaju uključiti i pripadnici Torcide iz Splita pa se strahuje od nove eskalacije sukoba.

”Činjenica je da su privedeni navijači imali palice, da su s palicama bili u Murvici i da su bili maskirani. Nama sve to govori da su bili spremni na fizički obračun s pripadnicima Torcide. Do toga danas nije došlo, ali mi ne možemo biti sigurni da se to neće dogoditi. Zato smo maksimalno pripravni kako bismo spriječili bilo kakvu mogućnost izravnog sukoba”, poručili su iz policije.