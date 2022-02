OPASNO SU NAŽIVCIRALI PLENKOVIĆA, NJEGOVA NERVOZA RASTE! Grmoja zna da mu ovo nije dosta, već je prešao na idući korak

Autor: 7dnevno

Ne da su skupili 400.000 potpisa, prikupili su i predali i više od toga. Riječ je, dakako, o Mostovim saborskim zastupnicima koji su prije nešto više od mjesec dana krenuli u referendumsku inicijativu, u kontekstu koje su se odlučili pozabaviti covid-potvrdama, koje je Plenkovićeva vlada nametnula kao jednu od osnovica za suzbijanje pandemije koronavirusa. Ne treba biti nikakav stručnjak da bi se došlo do zaključka kako je Most svojom inicijativom u startu iživcirao premijera Plenkovića, a nervoza je porasla kada im je potporu dao predsjednik Zoran Milanović. U vladajućim redovima, ali i u premijerovu najužem timu, uvjereni su kako Milanović preko Mostove inicijative, a u suradnji s bračnim parom Raspudić, ruši Plenkovića, koji sve nade polaže u Ustavni sud, koji bi se trebao pozabaviti ustavnošću Mostovih pitanja.

Dobra priprema

No i na Ustavnom sudu nakon predaje potpisa nastupila je panika, sve i da doista požele rušiti Mostovu referendumsku inicijativu, pitanje je mogu li zanemariti više od 400.000 potpisa s pomoću kojih se Most odlučio pozabaviti dvama pitanjima. Naime, prvo Mostovo referendumsko pitanje odnosi se na izmjenu famoznog članka 17. stavka 1. Ustava, gdje bi se dodala pandemija kao moment u kojem se prava i slobode zajamčene Ustavom mogu ograničiti samo dvotrećinskom saborskom većinom, što je na počecima pandemije zagovarao predsjednik Milanović. Drugo je pitanje ono u kojem Most ustraje na izmjeni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pri čemu inzistiraju na tome da se u članku 1. predlože izmjene kod odluka o mjerama ako se njima ograničavaju prava i slobode koje se jamče Ustavom, a ujedno u tom drugom dijelu Most zahtijeva ukidanje Stožera te da se u odredbi u sklopu prijelaznih i završnih odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propiše da Vlada u roku od 30 dana mora ukinuti covid-potvrde, što Plenkoviću ne pada na pamet, baš kao što mu na kraj pameti nije ni ukidanje Nacionalnog stožera.

Time bi premijer priznao da je sve što su vladajući radili u pogledu suzbijanja pandemije bilo promašeno, komentiraju naši sugovornici bliski premijeru, naglašavajući da se vidi kako se Most dobro pripremio za ovaj referendum te da su na njihovim pitanjima doista radili pravni stručnjaci, među kojima se najviše ističe njihov nekadašnji zastupnik i ustavni stručnjak Robert Podolnjak. On ima iskustva i s ranijim referendumskim inicijativama kojima su udruge bliske Željki Markić nastojale mijenjati izborni zakon i rušiti Istanbulsku konvenciju. Kako im to nije pošlo za rukom, tako su u Mostu i sada skeptični prema prebrojavanju potpisa, u sklopu čega progovaraju o potencijalnim prevarama, odnosno strahuju od toga da bi u prebrojavanju potpisa moglo biti utvrđeno kako ih nema dovoljno pa se u tom kontekstu podsjeća na takozvani slučaj Kuščević. Naime, i za dvije ranije referendumske inicijative prikupljeno je također oko 400.000 potpisa, ali je nekadašnji ministar uprave, HDZ-ov Kuščević, ubrzo obznanio javnosti kako je provjerom jednoglasno utvrđeno da ni jedna inicijativa nije dobila dovoljan broj važećih potpisa, nakon čega predstavnicima dviju inicijativa nije dopustio uvid u nevažeće potpise te je priča ostala na razini nikad razriješenog skandala. Umjesto da se skandal razriješi, Kuščević se sam zbog vlastitih afera povukao s ministarske pozicije.

Sam je u svoju referendumsku inicijativu ušao i Most, uz koji je stalo ponešto konzervativnih intelektualaca, ali i dio desnih saborskih zastupnika, među kojima je puklo baš zbog referenduma i polemike o cijepljenju, pa je tako Hrvoje Zekanović nedavno izrezao vlastitu člansku iskaznicu Hrvatskih suverenista, koji su se porječkali nakon što je Zekanović izašao iz ormara i usprotivio se Mostovoj inicijativi pozivajući građane da se cijepe.

Most je, bez obzira na sve, i ovom inicijativom uspio dokazati da je ozbiljna politička opcija koja polako, ali sigurno prerasta u najozbiljniju ‘treću opciju’ u zemlji. S razlogom mostovci sebe nazivaju važnim faktorom na domaćoj političkoj sceni. Prošli su kroz niz kriza, ali su, unatoč tome, uspjeli opstati kao stranka koja je preživjela tri izborna ciklusa, što je definitivno presedan. Suprotno očekivanjima, Most u ovom posljednjem slučaju formalno nije dobio potporu Crkve, biskupi su se javno svojim stavom o cijepljenju priklonili HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću, baš kao što je lijevo-liberalna oporba ostala na toj liniji ne iskazujući protivljenje covid-potvrdama. Prepuštajući kampanju za svoju inicijativu bračnom paru Raspudić, Most je odigrao solidnu utakmicu, osigurao je sebi vidljivost u javnom prostoru te u svakom slučaju ima razloga za slavlje. Sve i da Plenković sam uskoro odluči ukinuti covid-potvrde, o čemu se već naveliko govori u Vladi, jasno je da će to Most proglasiti vlastitom pobjedom, jer su izvršili pritisak na Plenkovića, s druge strane, ako Ustavni sud odbije njihovu inicijativu, to će moći iskoristiti kao predmet za napade na Plenkovića i hrvatsko pravosuđe, a ako im se dopusti da uistinu održe referendum, ishod bi za predsjednika Vlade mogao biti neizvjestan pa je jasno da se premijer u to ne misli upuštati.

Noćna mora

Kako zasad stvari stoje, Most je ponovno u uzletu, uvjereni su kako bez njih neće biti moguće formirati buduću vladu, posljednje ankete bilježe značajan rast njihova rejtinga. Sa samo nekoliko zastupnika uspjeli su se nametnuti kao kvalitetna oporba, ali i kao jedina kvalitetna konzervativna politička opcija u Saboru. Iako od tih ideoloških kvalifikacija zaziru, jasno je kako će baš oni u doglednoj budućnosti biti faktor koji remeti stabilnost Plenkovićeva HDZ-a, ali i noćna mora premijera Plenkovića na kojeg svjesno udaraju i sada u jeku goleme zdravstvene krize s kojom se vladajući sve teže nose. Kriza će pred Plenkovićem očito do kraja mandata biti podosta, a kako zasad stvari stoje, Most će ih koristiti kako bi gradio vlastitu stranku. Znaju Grmoja i družina da referendum sam po sebi nije dovoljan, zato intenzivno i neumorno obilaze teren, privlače mlade članove i rade na širenju infrastrukture kako bi se i time pokušali vratiti na staze stare slave, kada su osvajali 20-ak mandata, koje su, kakve li ironije, na koncu prokockali baš suradnjom s HDZ-om, s kojim danas ponovno ratuju.