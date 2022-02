OPASNO SE TRESLA AMERIČKA METROPOLA: Prvi potres se dogodio u 17.44, drugi točno tri sata kasnije

Autor: Dnevno.hr

Južnu Kaliforniju je u subotu kasno popodne zatresao potres jačine 4,0 po Richetru, a osjetio se od Burbanka do Westsidea u Los Angelesu.

Američki geološki zavod je objavio kako se prvi potres dogodio u 17:44, četiri milje sjeverozapadno od Santa Paule u okrugu Ventura, a točno tri sata kasnije, u 20:44. — na istom području zabilježen je naknadni potres jačine 3,1.

Potres, koji se dogodio na dubini od 26,1 milju, zveckao je prozorima stambene zgrade i nakratko je potresao namještaj u Torranceu prije nego što je brzo prestao.

Nicole Garner, koja je osjetila potres u Playa Visti, rekla je za The Times da se osjetio kao “brzi potres”.

“To me iznenadilo”, rekla je Garner.

Učiteljica iz Venture, Keri Roth, kaže kako se potres dogodio upravo u trenutku kada su ona i njezin suprug svom psu davali lijek.

“Pogledali smo i vidjeli kako pljušti voda iz akvarija i shvatili da je to bio potres”, rekla je za The Times u subotu navečer. “Ali nakon prvog potresa, zatreslo se i zakotrljalo jače, i to nas je malo uplašilo. Bili smo sretni što se akvarij nije prevrnuo.”

Nakon potresa nije izdano upozorenje na tsunami, priopćila je Nacionalna meteorološka služba.









Godišnje se u Kaliforniji i Nevadi godišnje zabilježi oko 25 potresa magnitude između 4,0 i 5,0.