OPASNI PODUZETNICI ZAGREBA! ZAVIRITE U DOSJE NARKODILERA: Nedavno pali Čokara u vezi s najopakijim zagrebačkim poduzetnikom!

Autor: Iva Međugorac

Iz dalekog Ekvadora brodom u Luku Ploče, put je to kojim se kretalo više od 70 kilograma kokaina koje je u našu zemlju prokrijumčarila zločinačka grupa čije je planove prije nekoliko dana poremetila policija, znajući uz ostalo i za trojac koji je drogu u luci preuzeo. Kada su krenuli u razbijanje ove zločinačke grupacije, policajce PU dubrovačko-neretvanske mogla je iznenaditi ne samo količina droge, nego i zvučna imena koja su se našla na popisu krijumčara.

Riječ je, naime, o HDZ-ovu Anđelku Oršuliću, koji je prije dvije godine bio jedna od ključnih figura u Nogometnom klubu Gusar iz Komina, ali i o poznatom zagrebačkom poduzetniku Oliveru Čokari, koji korijene vuče iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Upravo je ovaj dvojac uz asistenciju trećeg, neimenovanog muškarca, vodio operaciju nabavke kokaina iz Južne Amerike, njihov ekvadorski kontakt zasad je policiji nepoznat, ali se zato zna da je droga bila dobro skrivena iza metalne oplate u rashladnom dijelu kontejnera u kojem su preko Luke Ploče uvezene banane.

Stari znanac

Uvezla ih je tvrtka u vlasništvu bivše gradonačelnice Metkovića i jedne od Mostovih osnivačica Katarine Ujdur, a premda su mediji pretenciozno prenijeli vijest o drogi povezavši je i s njom, policija ni na koji način s bivšom gradonačelnicom ne povezuje ovaj krijumčarski lanac. U Metkoviću već mnogi povezuju da je navodno brat organizatora dugogodišnji šef granične policije i zaštite državne granice.

Povezani su zato Čokara i Oršulić koje je policija s trećim muškarcem zatekla pored kontejnera u noći uhićenja, a Čokara je iz osobnog vozila te preko radioveze nadzirao ulaz u prostor, pazeći da se kontejneru netko ne približi. Za to vrijeme, dvojica asistenata ušetala su s bušilicom u kontejner, odstranivši metalni lim iz ležišta, kako bi došli do paketa skrivene droge. Policijski inspektori presreli su ih baš kada su se pripremali utovariti 60-ak paketa kokaina u automobil, a nakon toga klupko se počinje odmotavati do kraja pa momci u plavom saznaju kako je riječ o “robi” iz Južne Amerike velike čistoće, čija bi vrijednost u preprodaji bila oko 10 milijuna eura.









Kako tvrde naši sugovornici iz dubrovačke policije, roba je dijelom bila namijenjena hrvatskom tržištu, no veći dio trebao se prodavati diljem Europe, i to baš preko poznatog poduzetnika Čokare koji se po hrvatskim medijima godinama provlači zbog mutnih poslova.

U tom svjetlu poznat je i policiji posljednjih 20-ak godina. Policijske arhive otkrivaju da je Čokara rođen u Kaknju 1974. godine. Ranijih godina povezivalo ga se sa skupinama koje su se bavile prijetnjama, iznudama, otmicama, malverzacijama s nekretninama te također krijumčarenjem droge na teritoriju Hrvatske, s debelim vezama i u regiji, gdje je Čokarina skupina surađivala s drugim kriminalnim skupinama iz Srbije, Bosne i Crne Gore, pa čak i iz Izraela te Cipra.

Čokara imao veze s Hrvojem Petračem

Naročito su se isticale veze s kriminalnim skupinama s područja bivše Jugoslavije koje su surađivale u više vrsta kaznenih djela, uz ostalo i u krijumčarenju cigareta i oružja. Nije, međutim, Čokara uvijek bio “zagrebački poduzetnik”, u glavnome hrvatskom gradu nastanio se početkom 2000-tih, nakon što je zbog raznih razbojstava i ilegalnog boravka deportiran iz Švicarske.









Po dolasku u Zagreb smješta se u stan u najužem centru grada, u Petrinjskoj ulici, a ubrzo i ovdje dospijeva na naslovnice crne kronike zbog incidenta koji je izazvao s poznatim odvjetnikom Franom Olujićem i Novicom Petračem, kada su zajedno narušavali javni red i mir.

No, taj incident mogao bi se nazvati sporednim i nebitnim, s obzirom na sve ostale kontroverzije iz Čokarine biografije. Tako se, primjerice, pojavljuje na suđenju Novici Petraču za otmicu, svjedočeći pritom u korist obrane, što i nije čudno s obzirom na to da su ga mediji u to vrijeme stidljivo povezivali s poduzetnikom Hrvojem Petračem, koji je bio proglašen krivim za otmicu sina umirovljenoga generala Vladimira Zagorca. Osim toga, Čokara je bio blizak i s Hrvojem Gašparincem, poduzetnikom kojemu se svojedobno sudilo kao pripadniku takozvane zagrebačke mafije.

Poduzetan je, pak, kroz karijeru bio i uhićeni Čokara te se tako povezivao s makarskom tvrtkom Dalvest, koja se bavila izgradnjom stambenih zgrada. Na adresi na kojoj se nalazila makarska tvrtka stanovale su Čokarina kći i supruga. Inače, otac Čokarine supruge Lovele poznati je zadarski ugostitelj Miroslav Fuzul, kojega se povezivalo s Renom Sinovčićem i Jadrankom Lisicom. U suradnji sa Sinovčićem i trojicom braće Lisica trgovao je nekretninama, a prema nekim saznanjima, povezivao se i s razbojništvom iz 2010. godine u Medovićima u susjednoj BiH, kada su presreli oklopni kombi iz kojeg su otuđeni milijuni.

Sumnjive paleži

U policijskim krugovima smatralo se da je Čokara veći dio novca opljačkanog na neutvrđeni način unio u Hrvatsku. Tijekom podjele novca, navodno je ušao u sukob s onima koji su mu u otuđenju pomagali pa se Čokara zamjerio zagrebačkom kriminalnom miljeu jer nije htio dio novca uložiti u njihove poslove. Dio novca, prema nekim pričama, on je osobno uložio u trgovinu kokainom, a još tada nabavljao ga je preko neutvrđenih zadarskih i sarajevskih veza. Drugi dio novca je preko prijatelja Novice Petrača, koji kao i on ima suprugu Zadranku, investirao u poslove s nekretninama i stanogradnju.









U policiji se također spekuliralo o Čokarinim organiziranim kokainskim partyjima na kojima je gostovala zlatna mladež s područja Zagreba. Po gradu ga se pak moglo sresti u skupocjenom Porscheu Panameri bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, u kojoj je viđan i mladi Ivan Pripuz. Čokara je viđan i u društvu članova obitelji Komšić, točnije u društvu Željka Komšića, čiji je sin David prije nekoliko godina zvjerski ubio svoju djevojku Kristinu Krupljan, zbog čega je trenutno na odsluženju dugogodišnje zatvorske kazne.

Čokara je ujedno poznat i kao vlasnik Hotela 9, preko puta zagrebačkog autobusnog kolodvora, u čijem je dizajniranju sudjelovao omiljeni arhitekt poznatih Hrvata Ante Vrban, a čijem je otvorenju nazočila hrvatska estradna elita. Brojne su kaznene prijave u kojima se Čokara povezuje s podmetanjima požara, što je, kako stoji u serijalu prijava, bila metoda da se domogne određenih nekretnina. Sve te prijave Čokara je negirao, međutim, u priču se svojedobno uključio i Europski sud za ljudska prava koji je kaznio Hrvatsku jer te sumnjive paleži nisu dovoljno istražene.

Sve o Čokari već godinama znali su doslovno svi: i policajci, ali i ljudi bliski krim-miljeu jer je na suđenju lobistu MOL-a Jozi Petroviću i ostalima u aferi curenja informacija bio i policijski dosje i operativna saznanja o Oliveru Čokari.

Razbijene organizacije

Temeljito zato dubrovačka policija u posljednjih nekoliko mjeseci obavlja svoj posao razbijanja lanaca krijumčarenja kokaina pa je tako Čokarin slučaj drugi u samo nekoliko mjeseci. Nedavno je otkriven lanac krijumčarenja kokaina koji morem stiže do Hrvatske da bi se zatim kopnenim putem distribuirao u susjedne zemlje, a u sklopu ovih dviju akcija spriječeno je krijumčarenje 219 kilograma kokaina, od čega je pronađeno i zaplijenjeno gotovo sto kilograma.

Statistika kaže kako su razbijene dvije zločinačke organizacije te je uhićeno čak sedam osoba, a sve to otkriva jednu od najvećih policijskih akcija, pa i jednu od najvećih zapljena kokaina u posljednja dva desetljeća u našoj zemlji.

Droga i kriminal očito ne poznaju granice, to nije ništa neobično, nezgodno je, međutim, što kao glavni akteri uglavnom osvanu ljudi koji su otprije poznati policiji po sličnim i srodnim radnjama, a to bi se moglo smatrati potvrdom svih onih kritika koje se u hrvatskoj javnosti godinama mogu čuti na račun pravosuđa.