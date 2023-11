Opasne prijetnje nad Hrvatskom, Srbija ne miruje: ‘Izvlače novce preko pravoslavne crkve i medija’

Autor: Dnevno.hr/EP

U moru vijesti oko novog ministra branitelja, rata na Bliskom istoku, a i činjenice da je Hrvatska u tjednu u kojem se prisjeća teškog stradanja Vukovaraca i pada tog grada heroja, pomalo je ispod radara prošla informacija koja je došla ni manje ni više nego iz usta ukrajinskog predsjednika.

Volodimir Zelenski je u razgovoru s predstavnicima afričkih medija u četvrtak poručio da nakon rata na Bliskom istoku, Rusija planira potaknuti sukob na Balkanu.





“Rusija može stvoriti nove krize na Balkanu i u Moldaviji kako bi skrenula pozornost svijeta s rata u Ukrajini”, rekao je. Uz to je dao i detaljnije pojašnjenje kako informacije posjeduje Ukrajina.

Pažnja je skrenuta

“Obratite pažnju na Balkan. Vjerujte mi, dobivamo informacije: Rusija ima dug plan. Bliski istok, iduća distrakcija će biti Balkan, ako sada zemlje svijeta ništa ne poduzmu. Bit će ponovo takva eksplozija”, rekao je Zelenski.

Nakon toga je svoj komentar jednostavno morao dati i hrvatski premijer Andrej Plenković pa je, dajući izjavu za medije prilikom dolaska europskih čelnika u Hrvatsku, odgovorio i na pitanje o izjavi ukrajinskog mu kolege.

Rekao je da takvih žarišta u neposrednom susjedstvu Hrvatske “nažalost može biti više” te da ne može “dešifrirati” na što je Zelenski točno mislio.

“Samo čvrsto sidrenje zemalja u našem susjedstvu u europski proces jamči mir i sigurnost”, rekao je Plenković, istaknuvši da Hrvatska čini maksimalne napore da se međunarodna zajednica angažira na zapadnom Balkanu.

“Zadnje što EU treba je još jedna kriza, još neki rat, još jedno žarište”, zaključio je Plenković.

Plenkovićev vjerni drug Charles Michel koji boravi u Zagrebu povodom radnog sastanka o novom Strateškom programu EU-a, komentirao je izjavu ukrajinskog šefa riječima da će proširenje Europsku uniju učiniti “sigurnijom i prosperitetnijom” te da se ne može odbaciti da će druge države poput Rusije to pokušati poremetiti.









Izjave nisu bezazlene

A što se skriva iza svega, radi li se samo o pokušaju Zelenskog da vrati fokus Zapada na Ukrajinu ili upozorenja o potencijalnim sukobima na “Balkanu” treba shvatiti ozbiljno, upitali smo stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu.

Ovaj stručnjak smatra kako izjave ukrajinskog predsjednika nisu ‘bezvezne’ i bezazlene.

“Mislim da su ukrajinske službe izrasle u vrlo ozbiljne službe, bile su prisiljene na to kao i mi za vrijeme rata. Ne vjerujem da to nije baš bez ikakvih informacija izneseno. Svima je jasno da Rusi planiraju širiti svoje interese, uglavnom su to radili preko Srbije. Srbi su im bili kao jedan otok iz kojeg su širili interese i moć na ovom prostoru. Putem kojeg su penetrirali u gospodarski i politički život svih država okolo. Ruske službe su davale support, ali se oslanjale uglavnom na Srbiju”, rekao je Cvrtila.

Smatra kako Rusi preko Srbije dolaze do svih bitnih obavještajnih informacija o stanju na ovom području.

“Siguran sam da oni putem njih i dan danas imaju info iz svih država ovog prostora. Penetrirali su u sve sustave. Imaju izvorne informacije. Ista priča je u BiH, Crnog Gori, no na Kosovu više nemaju takvu moć, osim na sjeveru.









Koliko je to duboko infiltrirano, vidi se u Crnoj Gori. Oni gube vlastitu državu. To mora biti vrlo smišljena i obavještajno-medijska priča. Mi koji se bavimo sigurnošću imali smo te pokazatelje prije 5 godina i upozoravali”, rekao je.

Smatra kako Srbija crpi novac iz Hrvatske i to im je dovoljno što se tiče utjecaja.

“Koliki je interes i ima li ga da se izazove sukob na Kosovu i ovom prostoru, za Srbiju je pitanje. Rusima bi to odgovaralo, ali pita se i Srbe nešto. Nisam siguran da će to ići u tom smjeru, tim više što sve pokazuje da je Crna Gora kompenzacija za Kosovo. Što je Srbiji puno bolje, imati more koje je njihova vjekova težnja.

‘Nije interes Hrvatske’

Jedini prijepor u ostvarivanju velike Srbije i planova iz 90-ih je zapravo Republika Srpska u BiH i spajanje sa Srbijom. To će ići teže i priča je kompliciranija jer Bošnjaci neće to mirno gledati, Hrvati kako tako jer su se odmakli i pridružili Dodiku. U najmanju ruku će biti inertni”, upozorio je i zaključio sa srpskim utjecajem u Hrvatskoj:

“Što se tiče Hrvatske, jako duboko su infiltrirani i pitanje je koliki im je interes da fizički nešto zauzimaju, ali bitno im je da milijune izvlače preko pravoslavne crkve, preko medija i tako dalje. Ne morate nekoga okupirati vojnom silom da biste crpili resurse.

Što se same Hrvatske tiče, možda je interes EU da Srbija i Republika srpska uđu u Europu, i NATO-u da se maknu od Rusije i zato ih debelo plaćaju i oni to debelo iskorištavaju. Ali, po meni to apsolutno nije interes Hrvatske. Na način da se oni nisu odrekli svojih osvajačkih težnji. To kao da ste primili Njemačku koja se još nije odrekla svojih vojnih težnji i priprema se vojno i politički. Mislim da je naš interes ovakvu Srbiju držati podalje od Europske unije”, rekao je.