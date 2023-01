OPASNE HERCEGOVAČKE VEZE! Ovo je stvarni cilj Mamićeve struje u Dinamu: ‘Kutlin majstor za pretvorbe’ i rođak Gojka Šuška ključni su igrači u Maksimiru

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Borba za prevlast u Dinamu se nastavlja, tako bi se dala ukratko opisati posljednja zbivanja u maksimirskom klubu u kojem sukobe vode dvije frakcije, jedna bliska aktualnom vodstvu, odnosno Krešimiru Anoliću i Mirku Barišiću, a druga odbjeglom Zdravku Mamiću, koji po svemu sudeći još drži dobar dio konaca u svojim rukama koje su tek djelomično vezane time što on posljednjih godina boravi u Međugorju, točnije u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Da osuđeni bjegunac ne može upravljati klubom, poruka je Mamićeve oporbe u Dinamu koja je do jučer stajala uz njega, takve pak Mamić naziva zmijama u Dinamovim njedrima, no sve u svemu, moglo bi se reći da je ovdje riječ o borbi za novac i moć. Ne može se osporiti da je Mamić, uz more afera i pregršt netransparentnih poslova, iza sebe ostavio i prilično uspješan nogometni klub, najuspješniji u ovom dijelu Europe, i upitno je u kojoj su mjeri njegovi rušitelji dorasli menadžerskim sposobnostima koje prodorni Mamić nedvojbeno ima.

Udbaške veze

Ima Mamić u svojem Dinamu veliku i važnu četvorku koja mu i sada čuva leđa. Premda će na prvu mnogi reći kako je to Mamićev hercegovački klan i ekipa s kojom se zbližio preko odbjeglog kralja privatizacije Miroslava Kutle i utjecajnog kralja osiguranja, najbogatijeg čovjeka u regiji Dubravka Grgića, lijepeći uz to i udbašku etiketu, s takvim konstatacijama valja biti oprezan jer i iz Mamićeva klana o Barišiću progovaraju u kontekstu udbaških veza, koje doduše gazdi Zdravku nisu smetale dok su uspješno surađivali. Uostalom, Mamić je i na svojoj zadnjoj konferenciji za novinare Barišića nazvao svojim drugim ocem, što dovoljno govori o njihovoj bliskosti.





Već je neko vrijeme Mamić blizak i s donedavnim prvim čovjekom Hrvatske udruge poslodavaca Damirom Zorićem, kojega je kao sposobnog menadžera želio instalirati na čelo Dinama, što se Barišiću i ostatku njegove ekipe očito nije svidjelo jer oni na krovu Dinama vide karlovačkog poduzetnika, bivšeg igrača i člana Izvršnog odbora Ivicu Cvitkovića. Neće se Mamić olako pomiriti s takvim konstrukcijama i nepostavljanjem Zorića na čelo Dinama, jasno je to svima onima koji su pratili njegovu mostarsku konferenciju, ali i onima koji su u prvim danima nove godine pratili medijsku konferenciju koju su u Maksimiru organizirali predstavnici Dinamova Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora i Skupštine kluba.

Treba podsjetiti kako je upravo Nadzorni odbor pod predsjedanjem Mamićeva čovjeka Miroslava Rožića 22. prosinca razriješio dužnosti Antolića kao člana Uprave Dinama, a tada je ujedno zaključeno kako je u skladu sa Statutom kluba prekršena njegova odredba o tome da Izvršni odbor provodi odluke kluba, a ne Skupština. Usporedno s time, Mamić je iz Mostara zaratio i s Antolićem i s Barišićem, a njegova struja sada klubu dostavlja 45, dok je potreban najmanje 41 potpis članova Skupštine koji je dostatan za sazivanje izvanredne skupštine prije one redovne u ožujku ove godine.

Službene poveznice

Na iznimno posjećenoj konferenciji za novinare održanoj u Maksimiru uz Mamića su prilično izravno stali Miroslav Rožić i Damir Zorić, ali i Ivo Šušak te Vlado Bogdanić. Zorić je i zemljačkom linijom povezan s Mamićem jer je rođen u Grudama u susjednoj Bosni i Hercegovini, iz koje se na školovanje zaputio u Zagreb, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu etnologiju i povijest, potom je magistrirao i doktorirao na istom fakultetu na kojem se jedno vrijeme bavio etnološkom kartografijom u sklopu čega je pokrenuo godišnjak Studia ethnologica Croatica. Početkom 90-ih Zorić se okreće državnim i javnim službama, radio je u Vladi i Saboru, na poslovima skrbi za prognanike i izbjeglice, a zatim i u mirovinskom osiguranju i diplomaciji.

Dok je vladao mirovinskim osiguranjem i raspolagao umirovljeničkim milijardama, posebno je došao na glas kao čovjek Ivića Pašalića i dio ekipe za pretvorbene poslove Miroslava Kutle. Nakon Tuđmanove smrti radio je na privatnim poslovima u osiguranju, prošao kroz Todorićev Agrokor, a onda se skrasio u Eurohercu kao predsjednik Uprave u tom Grgićevu poslovnom carstvu, zbog čega se danas Grgića i povezuje s Mamićem iako konkretne i službene poveznice među njima zapravo nema. Svestrani Zorić dva je puta bio član Glavnog odbora i Predsjedništva Matice hrvatske, gdje je bio i gospodarski tajnik, a uspio je doprijeti i do studenata sa Sveučilišta u Zadru, gdje je držao kolegije etnologije i kulturne antropologije.

“Ne dugujem nikomu ništa, nitko meni ništa nije dužan, ni s kim nisam posvađan. Za privatni život od količine posla gotovo da nemam vremena, politikom se ne bavim pa doista ne znam zašto bi mi netko palio automobile”, izjavljivao je svojedobno Zorić kada su mu nepoznati napadači u sitnim noćnim satima zapalili dva vozila parkirana ispred obiteljskog doma u zagrebačkoj Pilarovoj ulici. Oglasila se tada i Zorićeva supruga Lidija koja je bila i savjetnica predsjednika Franje Tuđmana davne 1998. godine.

“Mislim da je sa supružnicima Zorić u vrijeme paleži u kući bila kći. Imaju i sina koji studira u Americi. Oni su prekrasna obitelj, mirna i normalna”, govorili su u to vrijeme susjedi Zorića, a tko je palio njihove skupocjene automobile, do danas se nije doznalo, barem ne u javnom prostoru, dok se nagađalo kako su to bile prijetnje i poruka jedne tada moćne skupine vlasniku Euroherca Dubravku Grgiću.









Prije nekoliko godina Damir Zorić se na velika vrata vratio na javnu scenu kao predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), no s te se pozicije povukao prije nekoliko mjeseci, krajem kolovoza 2022., a upućeni kažu da se već tada pripremao za preuzimanje Dinama. Oni koji Zorića poznaju potvrdit će da je doista riječ o obiteljskom čovjeku i umjerenom konzervativcu koji je ujedno član HDZ-a, a koji Mamića poštuje zbog onoga što je učinio za Dinamo.

Ćirin pomoćnik

U medijima se posljednjih godina rijetko eksponira Ivo Šušak, koji je rodbinski povezan s prvim hrvatskim ministrom obrane Gojkom Šuškom, a koji je usput rečeno od djetinjstva bio najbolji prijatelj Mladena Naletilića Tute. Šušak se nikada nije sramio prijateljstva s Tutom i javno je govorio kako ga je sve vrijeme kao haškog osuđenika posjećivao u zatvorima u Haagu i Italiji. Oni koji dobro poznaju ove hercegovačke veze reći će da je sve to ekipa iz Širokog pa poveznice i druženja ne čude. Šušak je, međutim, poznat kao hrvatski nogometni trener koji trenutačno vodi nogometnu školu u Dinamu.

Ovaj Širokobriježanin u Zagreb se doselio sredinom šezdesetih godina prošlog stojeća, kada je stigao na Visoku školu za fizičku kulturu, odnosno današnji Kineziološki fakultet. Trenerskim poslom počeo se baviti u zagrebačkom Keramičaru, gdje je trenirao sve uzvraste, nakon toga prelazi u Dinamo u kojem je primarno trenirao pomladak. Jedno je vrijeme vodio generaciju Roberta Prosinečkog i Zvone Bobana, a 1989. godine preuzima NK Zagreb i u dvije godine iz treće jugoslavenske lige dovodi ga u prvu. Nakon što je stvorena samostalna Hrvatska, Šušak sa Zagrebom osvaja drugo mjesto, zatim je od ispadanja spasio slovensku Izolu, a potom vodio Osijek te NK Marsoniju i Hrvatski dragovoljac.









Bio je Šušak i izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine, i to dva puta, pa je radio i kao Ćirin pomoćnik na čuvenom svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a onda je bio i skaut izbornika Slavena Bilića, dok je s gruzijskom reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh pobijedivši Rusiju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2004. godine. Zanimljivo ime u Mamićevu aktualnom maksimirskom postrojenju je i ono Vladimira Bogdanića iz Zagreba, kojemu je dio obitelji skončao u logoru Jasenovac, a koji je pozornost javnosti privukao pišući kardinalu Puljku uoči svete mise u Sarajevu. U tom pismu izrazio je poštovanje kardinalu stajući uz njega kada su bošnjački mediji i Sarajlije protiv njega pokretali ozbiljnu hajku.

Mjesečni honorar

Uz Mamića je godinama i Miroslav Rožić, predsjednik klupskog Nadzornog odbora, koji mu ni sada ne okreće leđa, što je za Mamićevu struju dosta važno jer on vodi računa o proceduralnim benefitima koje ima na raspolaganju kao kontrolor većine u Dinamovoj Skupštini. Jedna od povlastica koju Rožić ima je i ta da na poziciju trojice nekadašnjih skupštinara postavi svojega čovjeka, čime bi trebao osigurati većinu za iduću sjednicu sve i da se ona zaista održi u ožujku. Rožić razloga za pozicioniranje uz Mamićevu struju ima podosta, a oni koji mu nisu skloni reći će da se jedan od tih razloga krije i u njegovu mjesečnom honoraru od 50 tisuća kuna.

Baš je Rožić jedan od pokazatelja da Mamićeva struja nije posve hercegovačka, naime, prvi čovjek Nadzornog odbora Dinama rođen je u Zagrebu, gdje je završio Prirodoslovno-matematički fakultet na kojem je diplomirao za inženjera biologije, zatim je magistrirao, a strukovno se usavršavao u Austriji i Njemačkoj. Radio je zatim na začecima karijere u zavodu za animalnu fiziologiju na svojem PMF-u, ali i u općoj bolnici “Dr. Josip Kajfeš”. Poznat je i kao odlikovani dragovoljac Domovinskog rata, ali i kao član Hrvatsko-američkog društva te kao predsjednik i osnivač Hrvatskog konjičkog poola.

Široj hrvatskoj javnosti Rožić je poznat i kao političar. Premda će vjerojatno zauvijek ostati upamćen kao pravaš, Rožić je prvotno bio član HSLS-a, iz kojega potom ulazi u HSP, a onda i u HSS. U petom sazivu Sabora bio je nezavisni zastupnik nakon što je podnio ostavku na članstvo u HSP-u, a u politici je bio aktivan i kao zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, u kojoj je jedno vrijeme bio i potpredsjednik, no kako mu je pravaštvo obilježilo političku karijeru tako mu je suradnja s Mamićem obilježila onu menadžersko-sportsku zbog koje je nerijetko bio medijski eksponiran i zbog koje su ga često prozivali Bad Blue Boysi.

Ozbiljna hajka posljednjih se tjedana vodi oko Dinama, a tko će iz ove priče izaći kao pobjednik, vidjet ćemo. Gubitnik će svakako biti bivši policajac Krešimir Antolić, kojemu su posljednjih godina malo previše porasle ambicije kada je igrom slučaja preko Dinama osjetio malo utjecaja i moći novca, vidio malo svijeta…, no potpuno je jasno da je on u ovoj priči puno moćnijim igračima potrošna roba i prihvatljiv trošak.