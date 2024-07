Opasna pojava će sve više harati po Hrvatskoj, fizičar kaže da su joj dali i ime: ‘Adriacane’

Ono što je nekad bilo karakteristično za Ameriku, sada se sve češće događa i u Europi. Nedavni događaji pokazuju da prirodne katastrofe poput uragana i tornada postaju sve prisutnije i na Starom kontinentu.

Svjež primjer dolazi s Jamajke, gdje je 3. srpnja uragan Beryl poharao otok. Uništavajući kuće i čupajući drveće, ovaj monstruozni vjetar dostigao je brzinu od 270 kilometara na sat. Beryl je najsnažniji uragan ikad zabilježen u ovo doba godine. Ova katastrofa odnijela je devet života, a broj žrtava mogao bi još rasti.

U Italiji, u pokrajini Veneto, tornado je prošlog tjedna počinio veliku štetu. Olujno nevrijeme trgalo je grane drveća, koje su prilikom pada rušile rasvjetu.

Waterspout reported in the North Adriatic between the town of Muggia and Koper a few hours ago.

