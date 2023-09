Opasna lekcija za Zelenskog, nisu ga dočekali kao heroja: Sprema se oluja, budućnost mu je upitna

Herojski status ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom njegovog posljednjeg posjeta Washingtonu, koji je izazvao usporedbe s ulogom Winstona Churchilla u borbi protiv nacista, u četvrtak je izgledao kao daleka uspomena.

Devet mjeseci kasnije, Zelenski se vratio u SAD, a on i njegovi domaćini naučili su potresne lekcije jedni o drugima u trenutku kada se put do konačne pobjede u ratu protiv Rusije čini sve udaljenijim, piše u analizi susreta CNN.

Zelenski je dobio nagli uvid u to kako bi mogući povratak Donalda Trumpa na vlast nakon izbora 2024. i trenutni utjecaj bivšeg predsjednika nad Zastupničkim domom, predvođenim republikancima kojima se ne može upravljati, mogao prekinuti dotok od više milijardi dolara o kojem ovisi opstanak Ukrajine.

Amerikanci su uočili iscrpljujući učinak brutalnog rata na predsjednika koji je pružio snažan otpor ruskoj invaziji. Bivši komičar i glumac izgledao je iscrpljeno. A u javnim nastupima strpljenje Zelenskog se ponekad doimalo istrošenim – osobito kada je kudio Ujedinjene narode jer nisu uspjeli zaštititi svoje članice od agresije. U glavnom gradu SAD-a, koji je doživio ideološku promjenu otkako je on posljednji put bio ovdje neposredno prije Božića 2022., sada je potrebno više od citiranja predsjednika Franklina Roosevelta i aluzija na 11. rujna da bi se pridobili zastupnici.

Također se postavlja pitanje izazivaju li neumoljivi napori Zelenskog da posrami svijet suprotan efekt jer ankete pokazuju da je sve više Amerikanaca skeptično po pitanju pomoći Ukrajini. Stoga, možda će Zelenski morati napraviti određene prilagodbe začaranom krugu u američkoj politici kada se Ukrajina po drugi put nađe u sagi o opozivu i bude središnje pitanje izbora.

Američki predsjednik Joe Biden je dao sve od sebe da uvjeri Zelenskog u postojanost potpore SAD-a.

“Narod Ukrajine je pokazao ogromnu hrabrost”, rekao je Biden Zelenskom u Ovalnom uredu. “Zajedno s našim partnerima i saveznicima, američki narod je odlučan učiniti sve što možemo kako bismo osigurali da svijet stoji uz vas.”

Zelenski je zahvalio Bidenu, ali i narodu Poljske čak i nakon što je vlada u Varšavi rekla da će prestati naoružavati Ukrajinu nakon spora oko uvoza ukrajinskog žita. Tenzije uslijed ovog poteza Poljaka analitičari u SAD-u i Ukrajini su nastojali smiriti, pripisavši ga političkim napetostima uoči izbora u Poljskoj, a ne raskidu savezništva.

Biden je najavio još jedan američki paket pomoći za Ukrajinu vrijedan 325 milijuna dolara za koji se očekivalo da će uključivati više kazetnog streljiva i opreme za protuzračnu obranu, prema dvojici američkih dužnosnika, što je drugi put da SAD Kijevu dostavlja kontroverzno oružje.

Ali također je došlo do razočaranja za Ukrajinu jer je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao da SAD neće isporučivati dugometne taktičke raketne sustave (ATACMS) – barem za sada. Odluka je najnoviji znak ograničenja pomoći čak i od Bidena.

Ipak je važno naglasiti da je američki predsjednik od početka ruske invazije neprestano pokušavao uravnotežiti ponude američkog oružja u odnosu na svoj temeljni cilj izbjegavanja sukoba između NATO-a i nuklearne supersile Rusije, što bi izazvalo širi rat. Njegovi kritičari ga, međutim, optužuju za ‘sporohodajuće’ sustave naoružanja koje je na kraju odlučio osigurati te da je Ukrajini ponudio samo sredstva da osigura svoj opstanak, ali ne i da nanese sveobuhvatni poraz Rusiji.

Zelenski se može vratiti u Kijev uvjeren da postoji, barem za sada, većinska potpora Ukrajini u američkom Kongresu. Čelnik demokratske većine u Senatu Chuck Schumer i čelnik republikanske manjine Mitch McConnell bili su uz njega dok je ulazio na sastanak sa senatorima. Dvostranački sastanak uključivao je najnovije informacije o ratu i naporima Zelenskog u borbi protiv korupcije – jedan od razloga koji neki skeptici s Capitol Hilla navode za odustajanje od golemih bespovratnih sredstava. Senator Sjeverne Karoline, Thom Tillis, nakon sastanka je rekao kako vidi napredak u ukrajinskom obračunu s korupcijom.

No, jedno je znakovito. U prosincu 2022. demokratska potpredsjednica Kamala Harris i demokratska tadašnja predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi razvile su ogromnu ukrajinsku zastavu iza jasno dirnutog ukrajinskog predsjednika nakon što se obratio na zajedničkoj sjednici Kongresa.

U petak, republikanski predsjednik Zastupničkog doma Sjedinjenih Država Kevin McCarthy nije uspio čak ni oponašati svog kolegu iz Senata McConnella pojavivši se javno sa Zelenskim – iako se fotografirao s njim na zatvorenom sastanku, a Zelenski je kasnije rekao maloj skupini američkih urednika, uključujući i CNN, da je McCarthy “rekao da će biti na našoj strani – nije jednostavno – ali da će podržati.”

McCarthy, koji se nalazi u sukobu sa svojim najekstremnijim konzervativnim članovima, objasnio je da Dom nije “imao vremena” za zajedničku sjednicu sa Senatom kako bi čuo govor Zelenskog. I odbio se obvezati na održavanje glasovanja o paketu od 24 milijarde dolara za Ukrajinu te se požalio da bi Biden trebao biti više zabrinut zbog imigracije na južnoj granici.

“Gledajte, moramo se pobrinuti za svoju fiskalnu kuću ovdje u Americi. Voljan sam to pogledati. Ali jedina stvar koju znam je da ako je predsjednik usredotočen samo na to, pa, upravo ste imali 10.000 ljudi koji su prešli granicu, a on to želi ignorirati”, rekao je McCarthy. “Mislim da ovdje postoje prioriteti.”

McCarthy vodi skupinu koja uključuje mnoge pro-Trumpove članove koji odražavaju neprijateljstvo bivšeg predsjednika prema slanju više pomoći Ukrajini. Trump je obećao okončati rat u roku od 24 sata ako bude republikanski kandidat i pobijedi na predsjedničkim izborima 2024.

Vivek Ramaswamy, republikanski kandidat u usponu koji je više u skladu s populističkim nacionalizmom koji pulsira modernom republikanskom strankom, rekao je da ne bi okolišao sa Zelenskim te da će ga prekoriti zbog korupcije, ograničenja slobode govora i vjerskih sloboda.

Podjele naglašavaju borbu Republikanske stranke između tradicionalnih konzervativaca i vanjskopolitičkih jastrebova koji podupiru globalnu demokraciju i izolacionističkog pristupa “Amerika na prvom mjestu” prema kojem se Trump priklonio predsjednicima poput Putina.

Postoji i osobna antipatija nekih Trumpovih pomoćnika prema Zelenskom. Zanimljivo, Ukrajina je sada u središtu još jedne drame opoziva dok republikanci istražuju Bidena zbog dosad nedokazanih tvrdnji da je imao financijsku korist od poslovnih aktivnosti svog sina Huntera u zemlji.

Pro-Trumpovi senatori također su odbacili molbe Zelenskog. Senator iz Ohaja J. D. Vance preskočio je sastanak cijelog Senata s ukrajinskim predsjednikom, a zatim se obrušio na njegovu karakterističnu maslinastozelenu vojnu odjeću.

“Pustiti nekoga u dvoranu Senata ovako odjevenog stvarno prelazi granicu”, napisao je Vance na X-u, ranije poznatom kao Twitter, zajedno sa slikom Zelenskog koji se zapravo nije obraćao senatorima u dvorani nego u manjoj, staroj dvorani Senata koja često se koristi za svečane događaje.

Look I know Schumer changed the dress code but letting someone in the senate chamber dressed like this really crosses the line. pic.twitter.com/GJr03dmOMF

— J.D. Vance (@JDVance1) September 21, 2023