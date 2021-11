OPASNA KRIZA VRIJE NA BALKANU! Hoće li Zapad učiniti nešto da zaustavi novi sukob?

Autor: M.P.

Prestižni CNN objavio je veliku analizu stanja na Balkanu, s posebnim naglaskom na krizi u Bosni i Hercegovini.

U ovom tekstu postavljaju ozbiljno pitanje: Može li Zapad spriječiti novi sukob?

Balkanska država Bosna i Hercegovina na rubu je, kako upozoravaju analitičari, svoje najozbiljnije krize od završetka rata u BiH 1995. godine, u kojem su ubijene tisuće ljudi i počinjena stravična djela etničkog čišćenja.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni, Christian Schmidt, upozorio je ranije ovog tjedna da mirovni sporazum potpisan na kraju rata uz posredovanje SAD-a prijeti kolapsu ako se ne poduzmu mjere kako bi se spriječili srpski separatisti u nastojanju da se odvoje.

Milorad Dodik, srpski čelnik u tročlanom predsjedništvu Bosne, s vremenom je više puta prijetio da će se odvojiti od ostatka zemlje, koji se od rata sastoji od dvije autonomne regije koje povezuje središnja vlada.

Ovaj put, međutim, stavlja nešto ‘mesa na kosti’ uvođenjem zakona koji bi razdvojili Republiku Srpsku (Republiku Srpsku) od zajedničkih državnih institucija poput oružanih snaga i pravosudnih tijela.

“Ovo je jednako odcjepljenju bez proglašavanja”, rekao je Schmidt Vijeću sigurnosti UN-a, koje se sastalo ovog tjedna kako bi ponovno odobrilo dugogodišnju misiju mirovnih snaga EUFOR-a predvođenih Europskom unijom.

U zemlji u kojoj su etničke podjele između Srba, Bošnjaka i Hrvata dovele do počinjenja ratnih zločina u novijoj povijesti, ova razina napetosti čini promatrače vrlo nervoznima.









“Nema sumnje da je ovo daleko najopasnija kriza od 1995. godine i da bi mogla dovesti do novog rata”, rekao je Ismail Cidić, predsjednik Bosanskohercegovačkog zagovaračkog centra, nezavisne nevladine organizacije koja se zalaže za slobodnu, suverenu, demokratsku i sekularnu Bosne i Hercegovine.

Zašto se to događa sada?

Sektaške napetosti između zajednica traju još od kraja rata i potpisivanja Daytonskog sporazuma uz posredovanje SAD-a. Ugovorom je okončan troipolgodišnji rat podjelom države po etničkoj liniji, na Republiku Srpsku i Federaciju, koju dijele i Bošnjaci i Hrvati.

Dvije regije povezuje tročlano predsjedništvo, međunarodni izaslanici i središnja vlada. Nijedan mirovni sporazum ne može izbrisati ubojstva, sustavna silovanja i druge strahote koje su ljudi proživjeli tijekom rata, ali jedan incident ostaje u sjećanju više od drugih: masakr u Srebrenici koji se dogodio između 11. i 22. srpnja 1995. godine.

Snage bosanskih Srba ubile su tisuće muslimanskih muškaraca i dječaka. Njihovi čelnici kasnije su osuđeni za ratne zločine, a međunarodna zajednica je masakr priznala kao genocid. Međutim, nisu svi Srbi to spremni prihvatiti.









Jedna takva osoba je Dodik — kojeg je posebno razljutilo nedavno uvođenje zakona od strane Ureda visokog povjerenika koji bi mogao izreći zatvorske kazne svakome tko negira da je počinjen genocid.

Ranije ove godine, rekao je o zakonu: “Ovo je čavao u lijesu Bosne… Republika Srpska nema drugu opciju osim da započne … raspad.”

Koliko bi stvari mogle postati loše?

Promatrači strahuju da bi, čak i ako Dodik ne krene prema secesiji, njegovi postupci mogli ozbiljno destabilizirati i uzrokovati nasilje, prisilne migracije i groznu bijedu običnih ljudi.

“Građani diljem Bosne i Hercegovine – uključujući i entitet Republika Srpska – strahuju od nasilja”, rekla je Arminka Helić, političarka bosanskog porijekla koja je sada članica britanskog Doma lordova i bivša posebna savjetnica britanskog ministra vanjskih poslova.

“Daljnji korak ka secesiji vjerojatno bi doveo do reakcije. Nema šanse da se razbijanje Bosne i Hercegovine obavi mirnim putem.”

Heather Staff, savjetnica u RAMP Projectu, organizaciji specijaliziranoj za migracijsku politiku, upozorava da će “nasilni sukobi dovesti do izbjegličke krize i raseljenih ljudi -90-ih i 2000-ih vidjeli smo ljude kako bježe iz Bosne u susjedne zemlje kao što je Crna Gora. “

Ona kaže da je ovo regija “u kojoj je retorika s vremena na vrijeme bila oštra u pogledu tretmana tražitelja azila. Kako bi se prema onima koji bježe postupali u susjednim zemljama?” Utjecaj bi se naravno osjetio i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Jasmin Mujanović, autor knjige ‘Glad i bijes: kriza demokracije na Balkanu’, rekao je da bi to bila “katastrofa za Europsku uniju i atlantsku zajednicu šire, jer bi to bila još jedna sigurnosna kriza u već izrazito nestabilnoj jugoistočnoj Europi.”

Istaknuo je da su sigurnosne krize koje već postoje u Ukrajini, Bjelorusiji, Siriji i Afganistanu “značajno pogoršanje sigurnosti i stabilnosti Bosne nešto što si EU i SAD teško mogu priuštiti”.

Kao što je to često slučaj u geopolitici, trn u oku Zapada pruža priliku suparnicima poput Rusije i Kine. Visoki dužnosnik EU izjavio je za CNN kako su zabrinuti kako bi se situacija mogla iskoristiti.

“Zaglavljeni smo između kamena i nakovnja. Ne može se vidjeti da međunarodna zajednica viktimizira Srbe, jer gura njih i Srbiju dalje u zagrljaj Rusije. Ali Balkan je na pragu EU. Povećani ruski utjecaj u regiji daje im još jedno uporište i platformu za utjecaj, ako žele dalje destabilizirati stvari.”

Tko je kriv?

Mnogi na Zapadu ispod glasa prihvaćaju da do sada nije uspio i da bi sada moglo biti prekasno. Više izvora u EU, NATO-u i široj europskoj diplomatskoj zajednici izrazilo je žaljenje zbog povijesnog neuspjeha Zapada da uvede sankcije ili drugačije postupi protiv onih koji raspiruju vatru u Bosni i Hercegovini.

“Dodika i njegovu kliku secesionista i poricatelja genocida međunarodna zajednica dosljedno umiruje već 15 godina. On govori o i ide ka secesiji od 2006. godine,” rekao je Helić.

Mujanović je rekao da, iako su susjedna Srbija i Rusija “primarni arhitekti ove krize”, vjeruje da je “odbijanje međunarodne zajednice, posebno država NATO-a, da odlučno djeluju na suzbijanje ove krize prije nekoliko godina “ohrabrilo” Dodika i njegove pristaše. Mujanović je posebno ukazao na EU.

Što se može učiniti?

“Međunarodna zajednica ima jasan mandat da štiti mir u Bosni”, rekao je Čidić.

“Svaka eskalacija nasilja u Bosni mogla bi im strašno naštetiti jer si ne mogu priuštiti sukob koji podržava Rusija, isprepleten kineskim i drugim interesima, na granicama NATO-a.”

Ali hoće li Zapad išta učiniti? Dužnosnik NATO-a rekao je za CNN: “Pozivamo Rusiju da igra konstruktivnu ulogu na zapadnom Balkanu. Redovito vidimo da Rusija radi suprotno. NATO radi na promicanju stabilnosti, sigurnosti i suradnje u regiji. Svako vanjsko uplitanje u domaće demokratske procese je neprihvatljivo .”

Očito, NATO je mogao djelovati samo po naredbi svojih država članica i nema naznaka da će se uskoro dogoditi nešto osim teških riječi.

Visoki dužnosnik EU rekao je kako postoji politička volja da se učini nešto značajnije među nekim državama članicama EU, ali priznaje da će biti vrlo teško uključiti svih 27 bez nekih velikih ustupaka zemljama unutar bloka po drugim pitanjima.

Vijeće sigurnosti UN-a ne može djelovati bez Rusije, koja je ranije ovog tjedna izglasala zadržavanje mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini tek nakon što je ime visokog predstavnika uklonjeno iz teksta rezolucije, čime je narušen kredibilitet tog ureda.

Međutim, postoji razlog za nadu. Mujanović kaže da bi države članice EU mogle “donijeti jednostrane sankcije” Dodiku i njegovim suradnicima, za koje vjeruje da bi imale nekog utjecaja.

No, diplomacija nije funkcionirala 1990-ih, a Čidić ne vjeruje da će i sada. “Ovaj neuspjeli diplomatski pristup rezultirao je s preko 100.000 poginulih i preko 1,1 milijun izbjeglica”, rekao je.

Taj teži pristup mogle bi biti sankcije, u kombinaciji s tretiranjem secesionističkih poteza kao europskog “sigurnosnog izazova”, rekao je Helić. “Moramo ovo vratiti. Što prije to učinimo, to je bolje i lakše. Ne želimo čekati godinama kao što smo to činili 1990-ih.”

Teško je vidjeti kako će se situacija u Bosni i Hercegovini u bližoj budućnosti popravljati. Međutim, uz dovoljno političke volje, moćni akteri mogli bi spriječiti da ponovno sklizne u nasilje.

Pitanje je jesu li moćne zapadne nacije previše rastrojene da bi posvetile dovoljnu pozornost državi koja im trenutno nije na vrhu liste prioriteta – pa čak i ako su spremne djelovati, hoće li otkriti da je previše kasno.