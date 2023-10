Opasna Anušićeva akcija, razbjesnio je Plenkovića kao nitko: Ovo je situacija koja se u HDZ-u ne pamti

Autor: Iva Međugorac

Požar koji se nedavno rasplamsao u osječkoj tvornici Drava International bio je po svemu sudeći uvertira u nastavak sukoba unutar HDZ-a u kojem već dugo među djelom članstva tinja nezadovoljstvo premijerom Andrejom Plenkovićem, njegovim potezima i odlukama. Dosta se dugo po hodnicima vladajuće stranke progovara i o tenzijama između osječko-baranjskog župana Ivana Anušića i premijera Plenkovića, s tim da treba napomenuti kako je Anušić ujedno i jedan od četiri potpredsjednika HDZ-a koji je na tu funkciju stigao kao dio Plenkovićeva tima na posljednjim unutarstranačkim izborima.

U međuvremenu je ovaj umjereni konzervativac i branitelj uspio osvojiti simpatije dijela desnog krila svoje stranke pa ga se tako u neformalnim razgovorima počelo proglašavati vođom HDZ-ove desnice koja ionako niti ne krije da nije zadovoljna Plenkovićem ponajprije radi njegove suradnje sa SDSS-om Milorada Pupovca, prema kojem je Anušić često znao biti kritičan.





Anušić razbjesnio Plenkovića

Poprilično tiho Anušić je podnio smjenu ministrice Nataše Tramišak i njen veoma buntovan odlazak iz Plenkovićeve Vlade mada su HDZ-ovci koji su skloni Anušiću očekivali da će zaštitnički stati uz ženu s kojom je godinama surađivao i prije nego što je preuzela Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Ništa od toga nije se dogodilo pa se počelo govoriti kako je Plenković uspio utišati pobunjenike u vladajućim redovima, s posebnim naglaskom upravo na Anušića koji se među pojedincima unutar HDZ-a počeo spominjati kao nasljednik aktualnog šefa stranke i Vlade.

S obzirom na okolnosti u kojima je buknuo požar i s obzirom na svu silu propusta vlasnika tvrtke, ali i brojnih državnih institucija Anušić ovih dana nije imao previše izbora- da bi u svojoj Slavoniji zaštitio vlastitu političku poziciju naprosto je morao burno reagirati i barem površno pokušati prozvati odgovorne koji godinama toleriraju aktivnosti gazde Zvonka Bedea s kojim je župan ušao u otvoreni sukob. Ne bi u tome možda ni bilo ništa problematično da Anušić u svojim komentiranjima nije prešao granicu, kažu HDZ-ovci skloni Plenkoviću te pri tom posebice problematiziraju njegove prozivke na račun prvog čovjeka HEP-a Frane Barbarića čiju je ostavku javno zatražio prebacujući lopticu na premijera Plenkovića koji je to shvatio kao osobnu i nedopustivu kritiku koja se nije smjela izreći u medijskom prostoru.

Anušić se kako kažu u svojem istupu poslužio rječnikom oporbe, a da je prešao granicu jasno je i iz toga što se od njegovih izjava ogradio i ministar prometa Oleg Butković koji je inače spominjan kao jedan od Anušićevih bliskih prijatelja, ali i kao jedan od onih koji bi unutar Anušićeva tima dugoročno mogli doći na Plenkovićevu poziciju. Mada u Anušićevom krugu tvrde kako je on ovim istupom dobio veliku potporu članova HDZ-a koji mu skidaju kapu na hrabrosti, tu bi hrabrost iz perspektive premijera Plenkovića ipak mogao skupo platiti, mada ni Plenkoviću nije lako jer se nalazi usred kampanje za treći mandat u sklopu koje bi važnu ulogu i trebao imati Anušić kao najutjecajniji predstavnik slavonskog HDZ-a. Anušić je hrabro, pod imenom i prezimenom izrekao ono što ponavlja i dio Plenkovićevih koalicijskih partnera, no već iz prvih Plenkovićevih reakcija bilo je vidljivo da je s njime ako ništa drugo ušao u verbalni sukob.

Ciljane kritike na račun predsjednika Vlade

”On je to izgovorio ciljano, iako djeluje da se radi o nepromišljenom istupu. Nije župan time naštetio samo Plenkoviću već i cijeloj stranci pa i Vladi. Premijer je u najmanju ruku nervozan jer je uz ostalo svjestan da Anušić nije bilo tko, već utjecajan član predsjedništva stranke čije su izjave odjek nule u javnom prostoru. Ovo je prvi put otkako je Plenković preuzeo vodeću poziciju u HDZ-u da ga se netko na ovakav način usudio otvoreno kritizirati, a Plenković kritike ne podnosi”, navodi naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava kako je Anušić svojim istupom dao naslutiti da može biti opasan i za Plenkovića, mada je upitno koliko je takvo što realno budući da je Plenković taj koji je trenutno odgovoran za sve stranačke uspjehe i promašaje, a HDZ-u pak uspjeha ne nedostaje.

Vladajuća stranka mjesecima ima stabilan rejting, Plenković se s te pozicije sprema za izbore i ne treba očekivati nikakve velike pučeve, upravo suprotno, Anušić može očekivati da će se stranački kapitalci koji ga tapkaju po ramenu i hvale zbog hrabrosti ako dođe do snažnijih tenzija i krize početi okretati od njega.









Nije Anušić naivac on je vrlo dobro svjestan što je napravio, i svjestan je da bi mogao snositi posljedice, no koliko je Plenković utjecajan unutar stranke, toliko je Anušić utjecajan u Slavoniji u kojoj Plenković ne smije izgubiti izbore pa je za očekivati da će se strasti za javnost primiriti, ali će sukob daleko od očiju javnosti nastaviti tinjati. Maske su ovime spale, samim time što se Anušić nije pojavio ni na predsjedništvu stranke, što mu inače nije prvi put da se ne pojavljuje na susretu stranačkih kapitalaca. No, ne samo da je Anušić razbjesnio Plenkovića, već je čini se i sam sebe uvukao u neugodnu situaciju pa se po medijima proširila priča o njegovoj luksuznoj vili s bazenom u Antunovcu u kojoj živi mada je prijavljen na adresu svoje majke penzionerke, pri čemu se također govori i o bespravnoj građevini u njegovom dvorištu.