Opasan raskol potresa Europu: Dvije najmoćnije sile teško surađuju

Europski vojnoindustrijski kompleks se zbog višegodišnjeg zanemarivanja i prisilne štednje nametnute od Njemačke u novim uvjetima velikog rata u Europi i potrebe produkcije velikih količina naoružanja i streljiva napreže do točke pucanja po svim segmentima. Novi projekti su u kašnjenju ili u zastoju zbog posljedica rastuće inflacije, što posljedično izaziva sukobe, pa i raskole na pojedinim područjima u zajedničkim projektima.

Pokazatelj stanja je činjenica da europska vojna industrija ne uspijeva proizvesti dovoljno streljiva za potrebe Ukrajine, ali ni za vlastite ratne pričuve koje se zbog rata u Europi moraju održavati na višoj razini nego ranije. Europska unija je Ukrajini obećala proizvesti i isporučiti milijun komada topničkoga streljiva do proljeća 2024. godine, a dosad je nekako uspjela proizvesti jedva 300 tisuća komada.

Uza sve, kao posljedica ostvarene američke i britanske prevlasti u europskim pitanjima, uspostavljene preko vodeće uloge u podršci ukrajinskoj obrani od ruske agresije, europskom vojnom kompleksu se stavljaju na ponudu gotovi američki i britanski proizvodi posljednje generacije, kao što su borbeni avioni F-35 koje je uz ostale europske države odlučila kupiti i Njemačka za specifične potrebe upotrebe američkog nuklearnog oružja od njemačkog zrakoplovstva u slučaju rata.

Uz to, europskim državama nudi se priključenje projektima razvoja novih oružanih sustava pod američkim i britanskim vodstvom, kao što je projekt borbenog aviona šeste generacije “Tempest” u sklopu britanskog projekta Global Combat Air Program (GCAP), umjesto neizvjesnog razvoja njemačko-francuskog borbenog aviona u sklopu projekta Future Combat Air System (FCAS) u koji je uključena i Španjolska.

Zbog nesporazuma između Francuza i Nijemaca vezanih uz raspodjelu poslova i prigovora Berlina da je u projektu FCAS nerazmjerno zastupljena francuska zrakoplovna industrija Njemačka razmatra mogućnost priključenja britanskom projektu GCAP razvoja borbenog aviona “Tempest”. Informaciju o tome prvi je objavio britanski list The Times, pozivajući se na izvore bliske njemačkom kancelaru Olafu Scholzu. Informacije koje je objavio britanski list nisu demantirane.

Prema raspoloživim izvorima, u njemačkom vodstvu raste bojazan da bi francusko-njemački projekt FCAS vremenski zaostao za konkurentskim programima razvoja borbenih aviona šeste generacije kao što je britanski GCAP ili američki Next-Generation Air Dominance (NGAD) i da bi, unatoč uloženim ogromnim financijskim sredstvima, mogao dovesti do zakašnjelog i preskupog aviona koji ne bi mogao konkurirati britanskim ili američkim.

Prema nekim procjenama, francusko-njemački borbeni avion projekta FCAS, čija se cijena razvoja procjenjuje, zasad, na 100 milijardi eura, u operativnu upotrebu mogao bi ući najranije 2040. godine. S druge strane, Britanci tvrde da bi njihov “Tempest” mogao svjetlo dana ugledati već 2035. godine. Programu GCAP, koji predvodi Velika Britanija, već su se pridružili Italija i Japan.

Njemački kancelar Scholz računa da u rukama ima moćnu kartu koju može koristiti u pregovorima s Britancima. Riječ je o poslu prodaje 48 zrakoplova Eurofighter Typhoon Saudijskoj Arabiji.

Naime, u srpnju 2023. godine posao sa Saudijskom Arabijom koji je ugovorila Velika Britanija blokirala je Njemačka koja uz ostale europske države sudjeluje u proizvodnji tog aviona zbog saudijskog sudjelovanja u jemenskom građanskom ratu i ubojstva saudijskog novinara Jamala Khashoggija 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Kao odgovor na taj njemački potez Saudijska Arabija zatražila je alternativnu ponudu od Francuske kojom bi kupila 54 borbena aviona Rafale od Dassault Aviationa.

Njemačka zabrana i saudijski potez traženja ponude od Francuza izazvali su zabrinutost u Velikoj Britaniji jer predstavlja potencijalni gubitak šest tisuća radnih mjesta u britanskom obrambenom sektoru i obustavu proizvodnje borbenih aviona za cijelo desetljeće. Nasuprot tomu, ako bi se Njemačka priključila britanskom projektu razvoja borbenog aviona šeste generacije, to bi podrazumijevalo i povlačenje njemačke blokade isporuke aviona Saudijskoj Arabiji.

Njemačka strana odobrenje izvoza Eurofightera Saudijskoj Arabiji može koristiti kao ulog u pregovorima o pristupanju britanskom programu GCAP. Razmirice unutar europskog vojnoindustrijskog kompleksa koji predvode Francuska i Njemačka ne ograničavaju se samo na pitanje razvoja novog borbenog aviona u sklopu projekta FCAS, problem je i razvoj europske jedinstvene protuzračne obrane i nove generacije glavnih borbenih tenkova.

Beautiful photos of USAF (🇺🇸) A-10 Thunderbolt IIs and a Qatar Emiri Air Force (🇶🇦) F-15E Strike Eagles during the Sky Shield exercise two weeks ago.https://t.co/GdXGf7705S pic.twitter.com/q1hAzHMN7r

— Aerospace Intelligence (@space_osint) December 14, 2023