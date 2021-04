‘ONLINE NASTAVA DOLAZI U LOŠEM TRENUTKU’! Stipić za Dnevno: Šuti se o problemu svih problema! Djeca su nam u velikim zaostacima s gradivom!

Autor: Valneo Kosić

Nastava će se od ponedjeljka, 12. travnja u potpunosti online održavati na području Istarske, Međimurske, Primorsko-goranske i Šibensko-kninske županije, u 12 županija održavat će se djelomično online. U pet županija fizička nastava ide dalje.

Online nastava, odnosno c model nastave, napravio je veliki pritisak na učenike i nastavnike, a tome svjedoči i Željko Stipić, šef školskog sindikata Preporod i dugogodišnji obrazovni djelatnik.

Stipić smatra kako se golemi teret koronakrize u obrazovanju prelomio upravo preko leđa nastavnika te da su na kraju najgore prošli učenici koji su ostali zakinuti za kvalitetan odgojno-obrazovni proces. Stipić upozorava hrvatsku javnost da su učenici u velikim zaostacima s gradivom i da je to problem s kojim se nitko ne želi suočiti.

Za portal Dnevno, Stipić je ispričao kako uvođenje online nastave od 12. travnja, dolazi u vrlo lošem trenutku.

Online nastava šest tjedana prije kraja nastave

“Nas nitko ništa ne pita. Mi smo tu što bi se reklo, izvršitelji naloga koji pred nas stižu. Mi samo znamo da se jedan i drugi oblik nastave, dakle nastava prema ‘a modelu’ i nastava prema ‘c modelu’ u uvjetima pandemije, odražavaju na naš status, na naše obveze i na to kako mi radimo. Međutim, ovdje je bitna još jedna stvar, a to je da sigurno nije najbolje vrijeme za nastavu prema ‘c modelu’ jer nama je zapravo ostalo još samo šest tjedana do kraja školske godine, a stvar je nezgodna osobito za ove završne razrede. Mi smo pri kraju školske godine i baš sada je jako važno da imate učenike u razredu. Zbog ispitivanja, zbog testova, zaključenja ocjena i svega ono što ide uz završnicu. Imali smo jednu godinu koja je bila neuredna po pitanju završetka, a sada nam slijedi još jedna takva godina”, rekao je Stipić.









Naveo je i primjer koji prema njemu pokazuje nesnalaženje vlade u ovoj krizi te napominje kako se razumijevanja moglo imati prošle godine, ali ne i ove.

“U godinu dana ništa nismo naučili”

“Moj je dojam da ovu godinu ne dočekujemo ništa spremniji nego što smo bili prošle godine i to je možda i najveća optužba koju možemo iznijeti. Lani je korona bila nešto novo, nešto što nas je iznenadilo, ali u godinu dana kao da ništa napravili i naučili nismo. Mi recimo u ovom trenutku ne znamo s koliko će negativnih ocjena učenik morati ići na dopunski rad. To se događa iako smo lani imali situaciju da je Vlada 10 ili 15 dana nakon što su nam maturanti otišli uredbom mijenjala zakon da bi se učenicima koji su imali tri ili čak četiri negativne ocjene zbog izvanrednih okolnosti omogućilo da idu na produženu nastavu. Ta vladina uredba bila je jednokratna i odnosila se samo na prošlu godinu i sada ponovno imamu istu situaciju, valja će to opet riješiti pomoću uredbe. To je samo jedan primjer koji pokazuju da puno više nego što mi vladamo situacijom, situacija vlada nama. Svo vrijeme se ide na neka ad hoc rješenja. To sigurno nije dobro”, upozorava Stipić.

Između ostalog, Stipić nam govori kako u obrazovanju trenutno postoji velik problem o kojem nitko ne želi govoriti, a to su zaostaci učenika u odgojno-obrazovnom procesu.









“Problem svih problema”

“Problem svih problema, od kojeg bježimo kao vrag od tamjana, je zapravo suočavanje s posljedicama. Naime nije smisao samo da nama na jedan ili drugi način nastava ide. Smisao nastave su određena odgojno-obrazovna postignuća naših učenika. Nitko uopće ne želi otvoriti pitanje deficita, odnosno, nitko ne želi govoriti o tome koliko su zapravo naši učenici u zaostatku s gradivo iz pojedinih predmeta, osobito iz ovih težišnih predmeta”, rekao je Stipić koji nam otkriva kako o svemu ne postoji ni sustavno istraživanje zbog čega se zapravo ovim problemom nije moguće kvalitetno uhvatiti u koštac.

“Na papiru će sve štimati, a u stvarnosti…”

“Riječ je o značajnim nedostacima i od tog problema se bježi, a svima koji rade s učenicima je to vrlo očito. U godinu dana nitko nije bio u stanju o tome provesti sustavno istraživanje. To je silno važno, jer ako nemate podatke o tome koliko ste u gubitku, onda ne znate ni što trebate raditi. To je po meni pitanje svih pitanja. Ovo je druga godina koja završava u deficitu, sad zamislite učenika koji ide u trogodišnju školu. Pitanje jesu li ti učenici uopće imali praksu i koliko? Jednog dana bi trebali biti majstori. Mislim da će na papiru sve to štimati, a zapravo zadaća koju je sustav imao neće biti ispunjena. Mi smo prvenstveno sindikat, ali kao netko tko radi 30 godina u prosvjeti, ne mogu ne upozoravati na ove probleme “, rekao je Stipić koji smatra kako ovaj problem po značajnosti za društvo nadilazi i probleme prosvjetnih radnike te upozorava kako je riječ o problemu koji se ne smije gurati pod tepih.

Pandorina kutija

“Što nam više vrijeme prolazi, to nam se sužava prostor za djelovanje. To je pandorina kutija i što duže čekamo problem će biti veći. Upozoravao sam u nekoliko navrata i u Ministarstvu, i na sastanku početkom rujna, ali ništa se nije napravilo”, rekao je Stipić koji tvrdi kako se dužnosnici ovom problemu boje pogledati u oči.

Istaknuo je kako ovaj problem nosi i još jedan zabrinjavajući simptom.









Roditelji koji imaju novaca našli su rješenje za problem

“Roditelji koji su odgovorni i koji imaju novca, vrlo dobro znaju da su učenici u deficitu i oni rješavaju taj problem instrukcijama. Većina roditelja jest odgovorna, ali nemaju novca i tu se događaju vrlo ružne stvari”, priča nam Stipić i otkriva kako se sprema istraživanje u školama koje bi trebalo utvrditi postoji li i koliki je deficit, ali napominje kako nam uzalud i istraživanja o tome koliko su nam učenici u deficitu, ako nemamo rješenje kako to popraviti.

Iskorištava se sustav online nastave

“Kao što ne znamo koliko su nam učenici u deficitu, tako ne znamo ni koliko nam više nastavnici rade. Mi znamo da su nam učenici u deficitu, a isto tako znamo i da nastavnici više rade, ali koliko – tu smo mi iz Sindikata prepušteni samima sebi. Mi jesmo radili neke analize, ali to su ograničeni uzorci i teško je iz toga izvlačiti zaključke. Ali sigurno je, ako imate tisuće učenika koji su bili u samoizolaciji, za pretpostaviti je da s njima rade neki nastavnici. Ti nastavnici su imali određene obveze prema tim učenicima. Naravno, nije svaki nastavnik bio pod jednakim opterećenjem, netko je tome pristupio samo formalno, a neki su ispunili svoju obvezu. Ukoliko želite ispuniti svoju obvezu onako kako je predviđeno, onda su to deseci i deseci sati. To je rad koji dolazi nakon što ste vi odradili pet ili šest sati nastave u razredu. Nakon što ste odradili svoje pripreme i obveze koje imate u školi. Nakon toga, u vašem slobodnom vremenu, kad ste došli doma, onda imate još obvezu raditi s učenicima. Tome treba dodati da se to prema našim informacijama često i zloupotrebljava. Nastavnici rade i sa učenicima koji su i inače na dužem bolovanju i drugih razloga, a radi se i s učenicima koji su doma iz nekih privatnih razloga. Tu je riječ o jednoj važnoj obvezi u koju su uključeni svi radnici, a ne samo neki kada je na primjer riječ o maturi, ali nitko se zbog toga previše ne uzbuđuje”, govori nam Stipić i napominje kako se online nastavom ne može pokriti isto gradiva koliko i nastavom u školi.

“Stipiću, što bi ti da ti i struju platimo”

Prema njemu, to i nije najveći problem jer je u profesorski rad ionako uračunato 50 posto predavanja na nastavi, a ostatak se odnosi na pripremu nastave i ostale poslove, najčešće kod kuće. Ono što smatra realnim troškom su troškovi režija i računalne opreme koju je dio nastavnika morao kupiti kako bi mogli raditi od kuće.

“Problem o kojem također nitko ne želi razgovarati je refundacija osobnih troškova. Mi godinu dana bez obzira na primjere većine europskih država koje su našla rješenja za ovu problematiku. U Hrvatskoj se godinu dana o tome samo priča. Ja sam jedan od prvih koji je potegnu to pitanje u svibnju prošle godine na jednom sastanku s Vladom. Kada sam napomenuo da ti ljudi imaju troškove koji više nisu trošak poslodavca nego njihovi osobni troškovi i da bi to trebalo na neki način refundirati, a onda je jedan od ministara iz hrvatske Vlade rekao ‘ti bi Stipiću da ti i struju platimo’. Ne shvaćam u čemu je problem, ako se ne troši u školi, a troši se doma, što je tu nenormalno?”, pita se Stipić i napominje kako profesori sada moraju i telefonski komunicirati s učenicima i roditeljima, a kako kaže, “teleoperateri ne pružaju usluge besplatno, niti trgovački centri dijele računala”.

Austrija je riješila taj problem

“Upozoravao sam u više navrata i ministra, i ministarstvo rada i dobivao sam odgovor da to nije moguće sada, da to treba riješiti za sve radnike u Hrvatskoj i tako dalje”, govori Stipić.

“Austrijanci su to riješili tako da se našla neka srednja vrijednost i tim ljudima se nešto dalo, a mi već godinu dana samo pričamo i imamo sastanke”, rekao je Stipić te nadodao kako su Austrijanci u ovom kontekstu riješili i pitanje ozljeda na radu koje mogu nastati doma”, podsjeća Stipić i napominje kako su to sve objektivni troškovi.

Preporod predložio radne naloge

Osim toga, njegov Sindikat predložio je pisanje potpisivanje radnih naloga kako bi ostao trag rada koji su nastavnici odradili izvan onoga što je već određeno. “Željeli smo da kad se nastavniku naloži da učini nešto, da o tome postoji i pisani trag budući da te obveze koje sada imamo ne postoje ni u pravilnicima niti u kolektivnim ugovorima ili ugovorima o radu. Zato smo od ravnatelja tražili naloge kako bismo se na to mogli pozivati u nekom eventualnom sudskom postupku. Htjeli smo da se točno definira tko i kakav posao u kojem vremenskom periodu radi. Rekli su da se to ne radi. Na kraju smo tražili da se barem u evidenciji radnog vremena koja se ispunjava na kraju mjeseca navede u bilješci sa strane što se radilo. Manje više tako se sada i radi u školama, ali svatko ima neku svoju praksu. Improvizacija.

“Imam razumijevanje za nesnalaženje bivše ministrice Divjak koja je naprosto bila zatečena svime ovime, ali nije normalno da i nakon godinu dana, jednako improviziramo. Mi zapravo nemamo odgovore na pitanja, na koja smo odgovore davno trebali imati”, zaključio je Stipić.