Oni su rušili Kolindu, a danas ih se nitko ne sjeća: Jedan od kandidata vraća se na velika vrata

Prije dva tjedna ušli smo u super izbornu godinu. I dok se najviše pažnje zasad daje parlamentarnim izborima i kalkulacijama kad će se oni zapravo održati, u politički burnoj 2024. godini održat će se i izbori za Europski parlament te na koncu predsjednički izbori. Za Hrvatski sabor ispucava se već široki spektar političke municije te se spominju potencijalni kandidati za premijersku poziciju iz redova najpopularnijih stranaka, dok će se liste za Europski parlament uskoro morati skrojiti jer su to izbori koji nas svakako očekuju u lipnju kad i ostatak EU.

Stranke će naravno pronaći više nego dovoljan broj kandidata za popuniti kandidacijske liste za hrvatski parlament, a tisuće i tisuće eura, bonusa i privilegija koje nudi Europski parlament uvijek je primamljiv stranačkim pa i nezavisnim pulenima i raznim društvenim akterima. Ipak, za predsjedničke izbore zasad nemamo poznatih kandidata, nije još službeno potvrđena niti nova kandidatura trenutnog podstanara s Pantovčaka Zorana Milanovića.

HDZ i dalje kao stranka starih iskusnjara šuti te se u kuloarima kao potencijalni kandidati spominju vječni drugi čovjek stranke i šef parlamenta Gordan Jandroković, od stranačkih izvora saznajemo da se razmišlja o relativno nestranačkom kandidatu poput bivšeg ministra financija Zdravka Marića, a u nekoj kombinaciji bio je čak i nesuđeni gradonačelnički kandidat Damir Vanđelić. Tu je odnedavno u igri i bivši ministar i ugledni znanstvenik Dragan Primorac.



Imena koja imaju težinu

Iz stranke najduljeg roka trajanja na vlasti spominju potpredsjednika Sabora, stranačkog viteza i intelektualca Željka Reinera, dok ljevica pak svojeg predsjednika još nije predstavila jer čekaju što će biti s Milanovićem. Zanimljivo je podsjetiti, upravo je ljevica bila ta koja je službeno podržala Zorana Milanovića kao kandidata 2019. godine i pomogla mu da dođe na vlast, no vrlo brzo ‘predsjednik s karakterom’ im je okrenuo leđa te svojim nastupima koji su više nalikovali tvrdom desničaru i suverenistu ostavio puno upitnika nad ‘lijevim’ glavama.

Desnica pak razmišlja o Mostovcu Nini Raspudiću, no sve u svemu nitko zasad nije istrčao pred rudo i rekao da je on taj ‘konj za trku’. A predsjednička funkcija u hrvatskom političkom sustavu po mnogim analitičarima je vrlo zahvalna pozicija zbog obaveza i odgovornosti koje nisu prevelike, a s druge strane određenih ovlasti ipak ima. To je sjajno iskoristio Zoran Milanović koji, neopterećen u mnogočemu donekle protokolarnom funkcijom koju obnaša, svoj mandat pretvara u svojevrsni vlastiti show i udara po svemu i svima. Jer ne može u praksi utjecati na puno toga, a kritizirati može i očito je usavršio do krajnjih granica. No, vidjet ćemo ubrzo hoće li ga na kraju birači nagraditi ili kazniti.

A valja se vratiti u povijesti i prisjetiti se kako je sve počelo. One pretpandmijske 2019. godine Milanović je u drugom krugu pobijedio HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović koja se, prema analitičarima, ipak pogubila u posljednjoj godini mandata. Iako je, kao i Milanović nakon nje, mandat počela kao svojevrsna oporbena neovisna predsjednica koja udara po bivšoj stranci, u drugom dijelu mandata postala je lutka na koncu Andreja Plenkovića i HDZ-a što ju je na koncu, prema analizama, koštalo novog mandata.

Bivša je predsjednica nakon poraza postala članicom Međunarodnog olimpijskog odbora, a odnedavno je supredsjedateljica Odbora za globalnu pripremljenost za zdravstvene krize. Na funkciju su je imenovali čelnici Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke čime pokazuje da je zapravo još uvijek vrlo utjecajna i umrežena. Postala je i svojevrsna influencerica i ima brdo pratitelja na društvenim mrežama, dok je stručnjaci za lijepo hvale zbog sve bolje fizičke spreme i izgleda.

Miroslav Škoro je nakon predsjedničkih izbora proživio jedan politički put za kakvoga mnogima trebaju čitave karijere. Sa strankom koju je osnovao Domovinski pokret istrčao je kao kandidat za gradonačelnika Zagreba i ušao u drugi krug, a veliki rezultat je postigao i na parlamentarnim izborima gdje ipak nije uspio skupiti dovoljan broj mandata za sudjelovanje u vlasti. I godinu dana nakon toga otišao je iz stvarne politike u velikim unutarstranačkim previranjima i nakon što je javnost saznala za zamršen odnos njega i mlade stranačke zaposlenice. Danas je još saborski zastupnik.

Ivan Pernar je svoju političku karijeru nakon predsjedničkih izbora lagano poslao u ropotarnicu povijesti, osnovao par stranaka, no na koncu nije ušao u Sabor.

Ipak, Pernar se nakon lutanja, raznih poslova i povremenih javljanja u javnosti, vratio na velika vrata u hrvatske medije i ponovno prikupio određenu vojsku sljedbenika. Slučaj uhićenih Hrvata u Zambiji skrenuo je pažnju na Pernara jer je bio jedini Hrvat, a pogotovo netko iz javnog života koji je otišao u Zambiju kako bi pratio i sudjelovao na suđenju.

Nakon povratka iz Zambije, nastavio je s gostovanjima po emisijama te gerila kampanji na društvenim mrežama. Najnoviju kampanju provodi po školama gdje obilazi učenike i kritizira Tomaševića. Za naš je portal najavio da izlazi na izbore ove godine.

Milan Bandić koji to nije

Dario Juričan, tadašnji nezavisni kandidat za predsjednika, bio je fenomen kakvog dotad hrvatski politički prostor nije imao priliku vidjeti sve do njegove pojave na sceni. Svojevrsni trol, čovjek koji se želio zvati Milan Bandić, zapravo je filmski redatelj koji je na krilima prokazivanja kriminalnih radnji političara i tajkuna snimio nekoliko dokumentarnih filmova, a zatim postao kandidat na izborima.

Nakon što je završio svoju političku priču i na koncu nakon što je njegova glavna meta (Milan Bandić), preminuo u nerazriješenim okolnostima, takozvani Gradonačelnik svemira nastavio je svoju redateljsku priču, a na Facebooku tu i tamo komentira brojne slučajeve iz ostavštine Bandićeve vladavine.

Ubrzo se saznalo da je blizak stranci Možemo i Tomislavu Tomaševiću te mu mnogi zamjeraju što ne kritizira današnju vlast u metropoli, a sudjelovao je i u famoznim pregovorima oko postavljanja čelnih ljudi i Zagrebački Holding.

Mislav Kolakušić, također tada nezavisni kandidat, sudac je koji je svoju popularnost i veliki politički potencijal iskoristio da ugrabi ugodnu poziciju u Europskom parlamentu gdje je do danas zastupnik. Ističe se svojim govorima koji često kritiziraju elite i samu Europsku uniju u kojoj zarađuje plaću.

Malo ga se tko sjeća, ali kandidat HSLS-a Dejan Kovač ekonomist je koji je upamćen kao kandidat koji je stalno naglašavao da ima dvoje djece i hvalio se doktorskim radom u kojem je istražio koliko se često u Hrvatskoj spominje ime Ante i to povezao s ostavštinom ustaškog režima. Danas se bavi svojom strukom, a nedavno je izjavio da je 99% siguran da se neće opet kandidirati za predsjednika uz izjavu “nikad ne reci nikad”.

Katarina Peović i danas je u Radničkoj fronti s kojom je uhvatila saborski mandat kojega dobro koristi kako bi ostala u fokusu javnosti. Ova je doktorica znanosti iz Rijeke jedna od vjerodostojnijih hrvatskih ljevičarki koja ne odustaju od svojih uvjerenja, politika i ideologije. Moguće je da će se opet kandidirati za predsjednicu. Upravo je ona primjer da je kandidatura za predsjednicu države dovoljno dobra podloga za ulazak u ozbiljniju političku karijeru.

Dalija Orešković je također na krilima predsjedničke kandidature ozbiljnije zagrizla u politiku te je uz svoju Sranku s imenom i prezimenom 2020. uhvatila saborski mandat u liberalnoj koaliciji. Iako je u Sabor ušla uz Darija Zurovca (Fokus) i Marijanu Puljak (Pametno), najprije su ove liberalne dame zamijenile Zurovca prekaljenom liberalkom Ankom Mrak Taritaš, da bi se pri kraju saborskih mandata saznalo da je Dalija Oreškovi raskrstila i s bračnim parom Puljak s kojima je u međuvremenu provela spajanje nekoliko stranaka u stranku Centar.

Nedjeljko Babić, predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca, bio je autsajder predsjedničkih izbora koji je vrlo brzo izgubio bilo kakvu javnu vidljivost.

Koliko se može pronaći putem internet tražilice, i dalje je predsjednik svoje stranke te se 2021. godine kandidirao na lokalnim izborima. Bio je kandidat za gradonačelnika grada Klanjca i dobio je 5 i pol posto glasova birača.

Vječni Anto Đapić, 2019. je kao član političke stranke DESNO ušao u predsjedničku političku utrku i doživio poraz. Tu i tamo se pojavi u nekoj emisiji i govori o tematici devedesetih godina i problemima razjedinjene desnice.

2010

# Kandidat Glasovi %

1 Milan Bandić nezavisni 292.774 14,83

2 Andrija Hebrang HDZ 236.990 12,05

3 Ivo Josipović SDP 640.005 32,44

4 Josip Jurčević nezavisni 54.070 2,74

5 Damir Kajin IDS 76.349 3,87

6 Boris Mikšić nezavisni 41.434 2,10

7 Dragan Primorac nezavisni 117.042 5,93

8 Vesna Pusić HNS 143.078 7,25

9 Vesna Škare Ožbolt nezavisna 37.328 1,89

10 Miroslav Tuđman nezavisni 80.298 4,09

11 Nadan Vidošević nezavisni 223.581 11,33

12 Slavko Vukšić DSSR[2] 8299 0,42

2005. Đurđa Adlešič HSLS 59.725 2,68

2 Miroslav Blažević SHB 17.847 0,80

3 Ljubo Ćesić nezavisni kandidat 41.216 1,85

4 Mladen Kešer nezavisni kandidat 7.056 0,32

5 Jadranka Kosor HDZ 452.218 20,31

6 Doris Košta nezavisni kandidat 8.271 0,37

7 Anto Kovačević HKDU 19.145 0,86

8 Slaven Letica nezavisni kandidat 57.748 2,59

9 Stjepan Mesić SDP, HNS, HSS, IDS, LIBRA, LS, PGS, SDAH 1.089.398 48,92

10 Boris Mikšić nezavisni kandidat 396.093 17,79

11 Ivić Pašalić HB 40.637 1,82

12 Tomislav Petrak HPS 2.614 0,12

13 Miroslav Rajh HSM 14.766

2000

Stjepan Mesić (HNS, HSS, LS, IDS, ASH) – 1.100.671 – 41,11 %

Dražen Budiša (HSLS, SDP) – 741.837 – 27,71 %

Mate Granić (HDZ) – 601.588 – 22,47%

Slaven Letica (neovisni kandidat) – 110.782 – 4,14%

Anto Đapić (HSP, HKDU) – 49.288 – 1,84%

Ante Ledić (neovisni kandidat) – 22.875 – 0,85%

Tomislav Merčep, (HPS) – 22.672 – 0,85%

Ante Prkačin (NH) – 7.401 – 0,28%

Zvonimir Šeparović (neovisni kandidat) – 7.235 – 0,27%