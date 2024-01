Oni kroje sudbinu svijeta, iza zatvorenih vrata postaju tema teorija zavjera: Evo što su dogovorili

Autor: Dnevno.hr

Početak svake godine predviđen je za Svjetski gospodarski forum (WEF) u švicarskim Alpama, konkretnije u Davosu. Na stotine novinara i medijskih kuća prate ovaj značajan događaj svake godine, veći dio programa prenosi se uživo, a sve je i dalje prema mnogima obavijeno velom tajne i intriga. I upravo je taj skup s godinama postao predmet brojnih teorija zavjere do mjere da sve neodoljivo podsjeća na kultnu antologiju Dosjei X koja kroz seriju i filmove problematizira mogućnost kako određena skupina elita vlada svijetom iz pozadine.

A nije niti za čuditi jet je to pravo mjesto gdje ćete u siječnju pronaći ključne aktere u bilo kojoj teoriji zavjere, od svjetskih vođa preko poslovnih mogula do šefova obavještajnih agencija, a tu su naravno i medijski šefovi. Svjetski mediji pišu kako je to događaj s nejasnom temom, bez jedinstvenog cilja, ali ipak privlači najmoćnije ljude svijeta.

A u opisu Foruma stoji kako političari, čelnici država i korporativni lideri – njih oko 2700 – rade zajedno na promjeni svijeta. Ovdje i kritičari Svjetskog ekonomskog foruma i sam WEF imaju nešto zajedničko, a to je spoznaja da ova organizacija može imati značajan globalni utjecaj, odnosno da se ne radi samo o druženju gomile važnih ljudi. Nije teoretičar zavjere skovao izraz “duh Davosa” ili WEF nazvao “partnerom koji oblikuje povijest”. Bio je to upravo sam WEF.

Iza svega jedan veliki igrač

Sastanak u ovakvom obliku potječe iz 1974. godine, kada je poslovna konferencija čiji je domaćin bio njemački profesor iz Švicarske, stanoviti Klaus Schwab, pozvao političare da se pridruže direktorima korporacija u planinama. Kako su se konferencija i organizacija širile, ono što je nekada bio Europski forum upravljanja postao je 1987. godine Svjetski gospodarski forum.

Događaji su često labavo povezani s temom koja se bira svake godine – ovogodišnja je tema “Suradnja u fragmentiranom svijetu” – a prošle godine bila je “Povijest na prekretnici: Vladine politike i poslovne strategije”.

Skupina koja je uvijek ovdje u punom sastavu su poslovni lideri, što prema nekima daje naslutiti zašto se skup u Davosu održava. Prema posljednjem godišnjem izvješću, Svjetski gospodarski forum donosi oko 420 milijuna dolara prihoda, od čega najveći dio dolazi od “članstva”. WEF je neprofitna organizacija.

“Veliku većinu financija osiguravaju najznačajniji svjetski poslovni subjekti, koji se pridružuju Forumu kao članovi i partneri kako bi sudjelovali u našim aktivnostima”, objavio je WEF 2017. godine. Prema Associated Pressu, članarine i naknade za partnerstvo iznose od 130.000 do 921.000 dolara, dok troškovi sudjelovanja mogu varirati od besplatnih ili znatno sniženih za članove civilnog društva do negdje između 70.000 i 250.000 dolara za kompanije i pojedince.









Evo što je najavljeno ove godine

Godina 2024. vjerojatno će biti burna za globalno gospodarstvo jer se rast gospodarstava usporava, a geopolitičke napetosti rastu diljem svijeta, pokazala je anketa WEF-a, a prenosi Business Insider.WEF je anketirao više od 60 vodećih ekonomista uoči svog godišnjeg sastanka koji se ovaj tjedan održava u švicarskom skijalištu Davosu.

Više od polovice ispitanika reklo je da će svjetsko gospodarstvo oslabiti ove godine, a 70% njih predviđa slabije financijske uvjete, vjerujući da će središnje banke, uključujući i američke federalne rezerve, početi snižavati kamatne stope tijekom 2024.

Preko 80% ekonomista očekuje da će geopolitičke napetosti potaknuti volatilnost tržišta dionica i ekonomsku neizvjesnost, dok oko tri četvrtine anketiranih očekuje da će umjetna inteligencija ove godine potaknuti inovacije u naprednijim gospodarstvima. “Usred sve većeg odstupanja, otpornost globalnog gospodarstva bit će na iskušenju u nadolazećoj godini”, rekla je izvršna direktorica WEF-a Saadia Zahidi. “Iako globalna inflacija jenjava, rast se zaustavlja, financijski uvjeti ostaju strogi, globalne napetosti se produbljuju, a nejednakosti rastu”, izjavila je.









Zelenski izvisio

Ukrajinski pak čelnici nisu skrivali da se ovog tjedna žele sastati s kineskim dužnosnicima u Švicarskoj, ali predsjednik Volodimir Zelenski otišao je kući bez željenog susreta, što predstavlja novi udarac Kijevu, piše Politico. Kinesko izaslanstvo u Švicarskoj imalo je dovoljno prilika za susret sa svojim ukrajinskim kolegama, bilo u Bernu ili na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u Davosu. Bilo kakav sastanak zadovoljio bi dugogodišnju nadu Kijeva da se održe neposredni razgovori s visokim dužnosnicima iz Pekinga.

Prije multinacionalnog mirovnog summita u švicarskim Alpama, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak izjavio je kako je nužno da se Kina pridruži mirovnim pregovorima i nagovijestio da će Zelenski imati priliku razgovarati s kineskim premijerom Li Qiangom.

I Plenković na skupu

Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tijekom boravka u Davosu. Kratak razgovor između njih dvojice nije bio unaprijed dogovoren, tvrdi Ured premijera te je trajao svega nekoliko minuta. Vučić se odmah pohvalio na društvenim mrežama, izjavivši da su razgovarali o odnosima između Srbije i Hrvatske te izrazivši uvjerenje da ti odnosi mogu i moraju biti bolji u budućnosti.

“Razgovaralo se o izborima u Srbiji, svakako je u interesu i Hrvatske i Srbije imati dobre odnose sa susjedom”, rekao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Inače, danas je zadnji dan ovog skupa, a ne sumnjamo da će i nakon njega nastati brojne intrige i scenariji za neki novi Dosje X.